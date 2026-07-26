domingo 26  de  julio 2026
EEUU

Comando Sur retira militares de Venezuela al concluir ayuda humanitaria por terremotos

El Departamento de Estado asumirá el liderazgo en las operaciones de asistencia y coordinación con organizaciones humanitarias

Comando Sur en Venezuela (Comando Sur)

Comando Sur en Venezuela (Comando Sur)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS -- El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) anunció en las últimas horas la retirada de su personal militar desplegado en Venezuela, culminando así un mes de operaciones de ayuda humanitaria tras los devastadores terremotos que sacudieron el país el pasado 24 de junio.

"Hoy, los últimos miembros del equipo de SOUTHCOM partieron de Venezuela, marcando la conclusión del apoyo del Departamento de Defensa a los esfuerzos de ayuda en terreno por el terremoto”, informó el comando militar de Estados Unidos a través de un comunicado oficial.

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La presencia militar norteamericana en territorio venezolano se extendió durante aproximadamente cuatro semanas, período en el cual efectivos del Departamento de Defensa participaron en labores de rescate, asistencia médica y distribución de ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas por los sismos de junio.

Según el comunicado, aunque la misión militar ha concluido, el compromiso de Estados Unidos con la recuperación de Venezuela continúa a través de canales diplomáticos. "Aunque nuestra presencia militar termina, el pueblo estadounidense continúa solidarizándose con Venezuela", señaló SOUTHCOM.

Departamento de Estado asume

El Departamento de Estado asumirá ahora el liderazgo en las operaciones de asistencia, coordinando con organizaciones humanitarias internacionales experimentadas para garantizar la continuidad del apoyo. "Nuestros socios del Departamento de Estado están trabajando estrechamente con organizaciones de ayuda experimentadas para apoyar la recuperación y reconstrucción a largo plazo de Venezuela", precisó el comando.

En un mensaje directo a la población venezolana, SOUTHCOM expresó: "Al pueblo de Venezuela: nuestros pensamientos están con ustedes mientras reconstruyen y luchan por un mañana mejor. Guardamos una profunda y duradera admiración por su coraje, espíritu resiliente y fortaleza."

El comunicado concluyó con un mensaje de esperanza: "Enviamos nuestros más sinceros deseos para un futuro pacífico y próspero para la nación sudamericana".

Estados Unidos elevó su asistencia humanitaria a más de 386 millones de dólares para atender la emergencia tras los terremotos de junio de 2026, superando el límite inicial de 300 millones.

FUENTE: Con información de ComandoSur/NTN24

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