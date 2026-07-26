Comando Sur retira militares de Venezuela al concluir ayuda humanitaria por terremotos

CARACAS -- El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) anunció en las últimas horas la retirada de su personal militar desplegado en Venezuela, culminando así un mes de operaciones de ayuda humanitaria tras los devastadores terremotos que sacudieron el país el pasado 24 de junio.

"Hoy, los últimos miembros del equipo de SOUTHCOM partieron de Venezuela, marcando la conclusión del apoyo del Departamento de Defensa a los esfuerzos de ayuda en terreno por el terremoto” , informó el comando militar de Estados Unidos a través de un comunicado oficial.

AYUDA HUMANITARIA EEUU mantiene envío de ayuda a zonas devastadas por los terremotos en Venezuela

La presencia militar norteamericana en territorio venezolano se extendió durante aproximadamente cuatro semanas, período en el cual efectivos del Departamento de Defensa participaron en labores de rescate, asistencia médica y distribución de ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas por los sismos de junio.

Según el comunicado, aunque la misión militar ha concluido, el compromiso de Estados Unidos con la recuperación de Venezuela continúa a través de canales diplomáticos. "Aunque nuestra presencia militar termina, el pueblo estadounidense continúa solidarizándose con Venezuela", señaló SOUTHCOM.

Departamento de Estado asume

El Departamento de Estado asumirá ahora el liderazgo en las operaciones de asistencia, coordinando con organizaciones humanitarias internacionales experimentadas para garantizar la continuidad del apoyo. "Nuestros socios del Departamento de Estado están trabajando estrechamente con organizaciones de ayuda experimentadas para apoyar la recuperación y reconstrucción a largo plazo de Venezuela", precisó el comando.

En un mensaje directo a la población venezolana, SOUTHCOM expresó: "Al pueblo de Venezuela: nuestros pensamientos están con ustedes mientras reconstruyen y luchan por un mañana mejor. Guardamos una profunda y duradera admiración por su coraje, espíritu resiliente y fortaleza."

El comunicado concluyó con un mensaje de esperanza: "Enviamos nuestros más sinceros deseos para un futuro pacífico y próspero para la nación sudamericana".

Estados Unidos elevó su asistencia humanitaria a más de 386 millones de dólares para atender la emergencia tras los terremotos de junio de 2026, superando el límite inicial de 300 millones.

"Today, the last members of the SOUTHCOM team departed Venezuela, marking the conclusion of Department of Defense support to on-the-ground earthquake relief efforts. While our military presence ends, the American people continue to stand with Venezuela. Our State Department… pic.twitter.com/yi4eBSswrs — U.S. Southern Command (@Southcom) July 26, 2026

FUENTE: Con información de ComandoSur/NTN24