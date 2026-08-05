miércoles 5  de  agosto 2026
SEGURIDAD HEMISFÉRICA

Comando Sur lanza alianza con países de América para enfrentar amenazas del crimen organizado

La unidad del Ejército de EEUU informó que la operación conjunta busca incrementar la “efectividad operacional” para responder también a crisis humanitarias

El jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan, visitó Venezuela hoy junto con el encargado de negocios John M. Barrett.

El jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan, visitó Venezuela hoy junto con el encargado de negocios John M. Barrett.

@Southcom / X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El Comando Sur, Unidad del Ejército de los Estados Unidos, lanzó una nueva alianza con 18 países que conforman su Coalición Contra los Cárteles de las Américas para “incrementar la “efectividad operacional” contra amenazas del crimen organizado para su territorio y para Occidente.

El Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental, creado por el Comando Sur, también busca fortalecer la respuesta a emergencias y crisis humanitarias

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Será "el brazo ejecutor para enfrentar las amenazas en todo el hemisferio", informó el general Francis Donovan, comandante de Southcom.

Indicó que el máximo jefe del Grupo será el general Kevin Jarrard, quien lideró la respuesta del Departamento de Estado tras los terremotos del 24 de junio en Venezuela.

Alianza contra Cárteles

Precisó que el Grupo representa una "transición" de la Operación Lanza del Sur llevada a cabo desde septiembre de 2025 para combatir el narcotráfico en aguas del Caribe y el Pacífico donde atacó más de una docena de embarcaciones que vinculó a actividades criminales.

Con la Operación Lanza del Sur, también se buscó aumentar la presión sobre el régimen venezolano del depuesto Nicolás Maduro, que fue capturado por fuerzas estadounidenses en Caracas, desde donde lo trasladaron a un centro de detención en Nueva York a principios de enero para afrontar cargos de narcoterrorismo.

Donovan explicó que el nuevo grupo “reúne capacidades militares a la medida”, así como aliados “de confianza” para” incrementar la fricción sistémica total, el ritmo operacional, ejercer una presión sostenida sobre las organizaciones criminales y fortalecer la seguridad de Estados Unidos y de nuestros socios".

Seguridad para EEUU y el hemisferio

“Junto con nuestros socios de la Coalición contra los Cárteles de las Américas, ubicaremos, cerraremos y destruiremos a los enemigos que amenazan nuestro hemisferio”, dijo Donovan en un mensaje por X

El nuevo grupo de trabajo lo conformarán Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, países que formaron alianza con EEUU en el Escudo de las Américas, en marzo pasado en Miami

Después del evento, también se han sumado Bahamas, Belice, Chile, Guatemala, Jamaica y Perú, además del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

El jefe del Comando Sur añadió que el Grupo de Trabajo será la "sede operativa para la ejecución de misiones en toda la región".

Integra "inteligencia, vigilancia y reconocimiento, planificación operacional y coordinación multinacional para aumentar la presión sobre las organizaciones nefastas que operan en todo el hemisferio", según afirmó.

FUENTE: Con información de Comando Sur red X, EFE

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