Fauci llama a limitar fiestas para ver el Super Bowl

Dijo durante las entrevistas televisivas del miércoles que ahora no es el momento de invitar a las personas a ver fiestas debido a la posibilidad de que estén infectadas con el coronavirus y puedan enfermar a otras personas.

Los grandes eventos como el partido del domingo en Tampa, Florida, entre los Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers siempre son motivo de preocupación sobre la posibilidad de propagación del virus, dijo Fauci.

"No quieres fiestas con gente con la que no has tenido mucho contacto", dijo al programa "Today" de NBC. "Simplemente no sabes si están infectados, así que, por más difícil que sea, al menos esta vez, simplemente mantén la calma".

La NFL ha limitado la asistencia a los juegos a 22,000 personas debido a la pandemia y los mandatos de coronavirus en toda la ciudad.