Secretario general de la OTAN se reúne con Trump tras críticas por la falta de apoyo contra Irán

BRUSELAS. -El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mantendrá una reunión con el presidente de EEUU, Donald Trump , el próximo miércoles 8 de abril, en Washington , informó la Alianza Atlántica en un comunicado, este viernes.

En la reunión estarán presentes el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

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La visita de Rutte se anuncia días después de las críticas de Trump hacia los países de la OTAN por la falta de apoyo en la ofensiva de EEUU contra Irán en el conflicto de Oriente Medio, y por lo que estaría considerando retirarse de la organización.

Sin embargo, la portavoz Allison Hart aseguró que la visita de Rutte "se había programado desde hace tiempo", y desvinculó por completo el viaje del alto representante de la OTAN con el cuestionamiento de Trump sobre el cual la organización atlántica no se ha pronunciado hasta la fecha.

Trump y Rutte en reunión

La reunión de Trump y Rutte es la primera de este 2026 y ha estado antecedida por al menos cinco encuentros, tres de ellos en la Casa Blanca, otra en la cumbre de la OTAN en La Haya y la última en el Foro de Davos (Suiza), desde que el líder republicano volvió al poder en enero de 2025.

Rutte justificó el pasado 26 de marzo que EEUU no avisara a los aliados de la OTAN que se disponía a atacar a Irán, porque quería "mantener la campaña en secreto" y por el riesgo a que hubiera filtraciones.

Consideró entonces que los aliados están "respondiendo" a la petición de Trump de ayudar en Ormuz, pues más de 30 países se han comprometido ya a abordar cómo y cuándo pueden contribuir a garantizar que las rutas marítimas se normalicen.

Rutte también opina que EEUU está mermando actualmente las capacidades nucleares y de misiles de Irán, lo que coincide con el deseo de la OTAN de que el régimen iraní no desarrolle más esas capacidades

Agenda en Washington

Según informó el comunicado, Rutte llegará directo a la reunión de alto nivel en la Casa Blanca, y en días posteriores tiene previsto participar también en otros actos y foros.

El jefe de la OTAN tomará parte de un debate en la Fundación del Instituto Ronald Reagan el 9 de abril y completará la visita participando en el foro Bildeberg que reúne a personalidades europeas y estadounidenses de la política, las finanzas y la comunicación.

El foro se celebra durante dos días hasta el próximo 12 de abril, cuando Rutte culminaría su visita a EEUU.

FUENTE: Con información de EFE, Europa Press