Artemis II envía las primeras imágenes de la Tierra desde el espacio en su trayecto hacia a la Luna

La Tierra en todo su esplendor fue captada por tripulantes de Artemis II, el 3 de marzo de 2026.

MIAMI .- La tripulación de Artemis II obtuvo las primeras imágenes de la Tierra que muestran al planeta en toda su extensión, desde el la nave Orion durante su viaje por el espacio en su trayecto hacia la Luna , en una histórica misión iniciada este1 de abril.

La NASA , agencia espacial de EEUU responsable de este segundo viaje al satélite, compartió por sus redes este viernes las fotografías que muestran a los continentes África y Europa, rodeados de agua, bajo la luz del sol y junto a auroras boreales.

Este jueves, confirmó que la maniobra de inyección translunar de Artemis II se completó “con éxito”, poniendo a la tripulación compuesta por cuatro astronautas en ruta hacia la Luna, pese a registrar incidentes menores que no comprometen el desarrollo del vuelo.

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La Tierra desde Artemis II

El comandante de la misión, Reid Wiseman, capturó la primera imagen de la Tierra con su dispositivo personal al culminar la maniobra de inyección translunar, informó la NASA a una cadena de televisión estadounidense.

En la fotografía compartida por la agencia espacial se destaca al globo terráqueo completo, y le acompaña la leyenda “Hola, mundo”, cuyo mensaje transmite la sensación entre emoción y asombro de los astronautas.

También se dieron a conocer otras fotografías tomadas una ventana de la nave, donde la Tierra aparece como una media luna rodeada por gradaciones azules y marrones de la atmósfera, según medios que replicaron las imágenes.

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Nave en fase de prueba

La NASA informó ayer que durante las primeras fases de la operación de la nave Orión se registraron ajustes técnicos y problemas en las comunicaciones que fueron resueltos, e insistió en que no hay motivos de preocupación.

"Hemos encontrado varios aspectos en el camino, pero ninguno representa una preocupación en este momento", señaló Howard Hu, el director del programa Orion, en conferencia de prensa

Las autoridades destacaron que la maniobra, de cinco minutos y 52 segundos, fue ejecutada "de forma impecable" por el equipo de control de vuelo en Houston y se continuará la trayectoria impulsada por las leyes de la mecánica orbital alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra, indicaron los reportes.

Afirmó también que la tripulación se encuentra en buen estado y que los sistemas de la cápsula funcionan según lo previsto.

"Este sigue siendo un vuelo de prueba (…) vamos a seguir obteniendo información clave cada día para aprender a operar esta nave en el entorno real de espacio", puntualizó Hu.

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FUENTE: Con información de NASA, EFE, agencias