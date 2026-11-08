Georgia investiga la tardía carga de votos que cambiaría una elección en la Cámara de Representantes

GEORGIA -- La Secretaría de Estado de Georgia abrió una investigación por la carga tardía de 388 votos en el condado de Seminole, una irregularidad que habría modificado el resultado preliminar de una disputada banca de la Cámara de Representantes estatal.

La actualización de los datos dejó al republicano Gerald E. Greene con una ventaja de 262 votos sobre el demócrata Harry James en el distrito 154.

Opinión Impacto político: de una hipotética victoria militar decisiva sobre Irán en unas elecciones de mitad de mandato en EEUU

La revisión anunciada el 6 de noviembre por el secretario de Estado, Brad Raffensperger, luego de que su oficina detectara que la cantidad de electores que habían registrado su asistencia en los centros de votación no coincidía con el número de sufragios que el condado había informado inicialmente.

CBS Atlanta señaló que el caso permanece bajo revisión oficial y que las autoridades locales tienen plazo hasta el lunes para certificar los resultados electorales.

Cada voto importa

Tras recibir el aviso de la Secretaría de Estado, la Junta Electoral local revisó el proceso de consolidación de resultados. Esa verificación permitió establecer que una tarjeta de memoria no había sido subida al sistema de gestión electoral, por lo que los votos que contenía habían quedado fuera del cómputo preliminar.

La inclusión de esos sufragios cambió el orden de los candidatos en la contienda por el distrito 154 de la Cámara estatal. Antes de la corrección, James aparecía con una leve ventaja sobre Greene. Luego de que se incorporaran los datos pendientes, el legislador republicano pasó a encabezar el recuento no oficial por 262 votos.

Raffensperger afirmó, en declaraciones reproducidas por el medio estadounidense, que “cada voto importa y, en una elección ajustada, incluso una cantidad relativamente pequeña de boletas no informadas puede cambiar el resultado”.

FUENTE: Con información de Infobae