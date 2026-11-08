domingo 8  de  noviembre 2026
¿A quién favorece?

Georgia investiga la tardía carga de votos que cambiaría una elección en la Cámara de Representantes

La revisión de 388 sufragios que no estaban en el conteo preliminar de Seminole podría revertir la ventaja entre Harry James(demócrata) y republicano Gerald E. Greene

Imagen de electores en la votación anticipada.&nbsp;

Imagen de electores en la votación anticipada. 

AFP
Por Julián Varela

GEORGIA -- La Secretaría de Estado de Georgia abrió una investigación por la carga tardía de 388 votos en el condado de Seminole, una irregularidad que habría modificado el resultado preliminar de una disputada banca de la Cámara de Representantes estatal.

La actualización de los datos dejó al republicano Gerald E. Greene con una ventaja de 262 votos sobre el demócrata Harry James en el distrito 154.

Lee además
Imagen de electores en Estados Unidos.
ANáLISIS

Republicanos y demócratas se juegan el control del Congreso en unas elecciones cruciales para EEUU
impacto politico: de una hipotetica victoria militar decisiva sobre iran en unas elecciones de mitad de mandato en eeuu
Opinión

Impacto político: de una hipotética victoria militar decisiva sobre Irán en unas elecciones de mitad de mandato en EEUU

La revisión anunciada el 6 de noviembre por el secretario de Estado, Brad Raffensperger, luego de que su oficina detectara que la cantidad de electores que habían registrado su asistencia en los centros de votación no coincidía con el número de sufragios que el condado había informado inicialmente.

CBS Atlanta señaló que el caso permanece bajo revisión oficial y que las autoridades locales tienen plazo hasta el lunes para certificar los resultados electorales.

Cada voto importa

Tras recibir el aviso de la Secretaría de Estado, la Junta Electoral local revisó el proceso de consolidación de resultados. Esa verificación permitió establecer que una tarjeta de memoria no había sido subida al sistema de gestión electoral, por lo que los votos que contenía habían quedado fuera del cómputo preliminar.

La inclusión de esos sufragios cambió el orden de los candidatos en la contienda por el distrito 154 de la Cámara estatal. Antes de la corrección, James aparecía con una leve ventaja sobre Greene. Luego de que se incorporaran los datos pendientes, el legislador republicano pasó a encabezar el recuento no oficial por 262 votos.

Raffensperger afirmó, en declaraciones reproducidas por el medio estadounidense, que “cada voto importa y, en una elección ajustada, incluso una cantidad relativamente pequeña de boletas no informadas puede cambiar el resultado”.

FUENTE: Con información de Infobae

Temas
Te puede interesar

EEUU advierte a los demócratas: podrían ser investigados por sus amenazas de juicios políticos

Ejército de EEUU anuncia la operación "Puerta de hierro" para impedir a Irán transportar armas por tierra

Trump advierte de que la victoria demócrata en las legislativas supone un "retroceso gigantesco" para el país

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Solo 12 votos decidieron la reelección de Maureen Porras en Doral tras el recuento
ELECCIONES 2026

Solo 12 votos decidieron la reelección de Maureen Porras en Doral tras el recuento

Soldados de la Marina de Estados Unidos  a bordo del USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Comando Central de EEUU.
Amplía bloqueo

Ejército de EEUU anuncia la operación "Puerta de hierro" para impedir a Irán transportar armas por tierra

El presidente de Israel, Isaac Herzog (derecha), y el líder del bloque de oposición israelí, Gadi Eisenkot, posan con el mandato firmado para formar un nuevo gobierno durante una conferencia de prensa en la oficina del presidente en Jerusalén el 8 de noviembre de 2026.
POLÍTICA

Presidente de Israel encarga a Gadi Eisenkot formar Gobierno pese a victoria electoral de Netanyahu

Manuel Turizo ensaya en el Watsco Center de Coral Gables, Florida, para la ceremonia de los Latin Billboard 2023.
MÚSICA

Manuel Turizo levanta al Santiago Bernabéu con sus ritmos latinos

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, habla con los medios durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, en Washington, DC.
¿Persecución?

EEUU advierte a los demócratas: podrían ser investigados por sus amenazas de juicios políticos

Te puede interesar

Elecciones en Venezuela, el própósito de María Corina Machado en conferencia de prensa en la UCAB el 29 de octubre de 2026. 
VENEZUELA

Transición política en Venezuela es parte de un acuerdo bipartidista en EEUU

Por Olgalinda Pimentel
El fiscal general adjunto, Todd Blanche, habla con los medios durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, en Washington, DC.
¿Persecución?

EEUU advierte a los demócratas: podrían ser investigados por sus amenazas de juicios políticos

Solo 12 votos decidieron la reelección de Maureen Porras en Doral tras el recuento
ELECCIONES 2026

Solo 12 votos decidieron la reelección de Maureen Porras en Doral tras el recuento

 Esta imagen, facilitada por la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO) de la Policía de Ecuador el 23 de octubre de 2026, muestra a la excandidata presidencial Luisa González, del partido Revolución Ciudadana, bajo custodia policial durante su detención
Investigación

¿De dónde salieron los $500.000 que llevaron a la detención de Luisa González en Ecuador?

Donald Trump, presidente de EEUU 
POLÍTICA

Trump advierte de que la victoria demócrata en las legislativas supone un "retroceso gigantesco" para el país