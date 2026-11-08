Zidane defiende a Mbappé: «Merecía ganar el Balón de Oro, eso seguro»

El seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, ofreció una rueda de prensa para presentar la lista de convocados para los próximos partidos de la Liga de Naciones contra Italia y Turquía, en la sede de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) en París, el 6 de noviembre de 2026.

Zinedine Zidane respaldó a Kylian Mbappé tras quedarse con el segundo puesto en la votación del Balón de Oro, un galardón que este año conquistó Harry Kane. El exfutbolista francés aseguró que el delantero del Real Madrid merecía llevarse el prestigioso reconocimiento entregado por la revista France Football.

«Todo el mundo tiene sus preferencias sobre el ganador. Terminó segundo, hay simplemente que aceptar los resultados. Mbappé estaba decepcionado, porque merecía ganar el Balón de Oro, eso seguro», afirmó Zidane en una entrevista concedida al programa Téléfoot.

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El actual seleccionador francés también se refirió al regreso del atacante a la concentración de Francia y destacó su compromiso con el equipo nacional.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra luego de anotar el primer gol de su equipo en un partido ante el Racing de Santander, el 1 de noviembre de 2026. ANDER GILLENEA / AFP

«Estoy seguro de que Kylian Mbappé estará contento de volver a vestir la camiseta de la selección francesa. Durante mi primer partido como seleccionador, marcó y justo tuvo que regresar por lesión. Quería seguir concentrado con nosotros, pero no fue posible. Es un jugador que sigo bastante. Hay que prestarle mucha atención», explicó.

Por otra parte, Zidane dedicó elogios a Désiré Doué, una de las jóvenes promesas del fútbol francés, de quien destacó su personalidad y desparpajo dentro del terreno de juego.

«Me encanta la insolencia que tiene. Juega como si estuviera jugando en su barrio. Esto es lo que me gusta, porque es lo que hay que pedir a los jugadores en un terreno de juego», comentó.

El técnico francés afrontará el próximo parón internacional con el objetivo de conseguir la clasificación para los cuartos de final de la Nations League.