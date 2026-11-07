Ejército de EEUU anuncia la operación "Puerta de hierro" para impedir a Irán transportar armas por tierra

Soldados de la Marina de Estados Unidos a bordo del USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Comando Central de EEUU.

WASHINGTON — El Comando Central de los Estados Unidos (Centcom, por sus siglas en inglés), anunció este sábado el inicio de la operación llamada Puerta de Hierro que pretende bloquear el comercio de Irán por vía terrestre y complementar así el bloqueo naval impuesto al país en la zona del golfo Pérsico.

El Centcom, con sede en Florida, explicó que el objetivo es interrumpir las rutas terrestres iraníes y anunció en un comunicado que la "fuerza de tarea respaldará los esfuerzos en curso del Gobierno de EEUU para evitar que Irán utilice rutas terrestres para transportar armamento avanzado y otros materiales".

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El nuevo grupo de trabajo, 'Task Force Iron Gate', lo conformarán 20 efectivos civiles y militares con base en Tampa, Florida, que buscarán impedir el traslado en Irán de sistemas de armas avanzadas, materiales sujetos a sanciones e ingresos ilícitos mediante las fronteras terrestres de Irán y el mar Caspio.

El comandante de Centcom, el almirante Brad Cooper, sostuvo que el nuevo equipo "limitará aún más la capacidad de Irán para financiar el terrorismo, reconstruir fábricas de armamento y reabastecer a sus fuerzas militares".

"La creación de la fuerza de tarea Puerta de hierro refuerza el éxito de nuestro férreo bloqueo por mar contra Irán", destacó Cooper.

En los últimos meses, el bloqueo naval de Estados Unidos ha impedido que Irán exporte más de 25 mil millones de dólares en petróleo crudo. La aplicación estricta en el mar continúa contra todos los barcos que entran o salen de los puertos iraníes.

Así se restringirá la "financiación del terrorismo, la reconstrucción de fábricas de armamento y la reposición de su material militar", afirmó Cooper, que destaca que el bloqueo naval de los últimos meses ha impedido que Teherán exportara más de 25.000 millones en crudo.

Ataques de "alcance limitado"

El presidente Donald Trump confirmó que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo nuevos ataques limitados contra Irán, dirigidos contra un sistema de defensa antiaérea que, según afirmó, fue destruido en cuestión de minutos.

"No quiero hablar de eso. Hacemos ataques menores, pero construyeron un pequeño dispositivo antiaéreo y lo destruimos en unos 15 minutos, quizá cinco", dijo Trump a los periodistas poco después de llegar a West Palm Beach, Florida, sin ofrecer más detalles sobre la operación.

Los medios estatales iraníes informaron de que se escucharon dos explosiones en la zona de Suza, en la isla de Qeshm, situada en el estratégico estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el transporte mundial de petróleo.

Trump calificó la acción militar de "menor", sin precisar cuándo se produjo ni aportar detalles sobre los daños causados.

Diferentes medios, como el Wall Street Journal han reportado que Estados Unidos ha continuado con ataques menores y focalizados en infraestructura de defensa en la isla iraní desde hace semanas y el objetivo central sería debilitar la infraestructura que la República Islámica utiliza para mantener control sobre el estrecho de Ormuz.

FUENTE: Con información de Europa Press y EFE