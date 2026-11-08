Trump advierte de que la victoria demócrata en las legislativas supone un "retroceso gigantesco" para el país

WASHINGTON — El presidente Donald Trump afirmó el domingo que las elecciones de mitad de mandato en las que el Partido Republicano perdió el control del Congreso representa "un gigantesco retroceso en la historia" de Estados Unidos.

"Estados Unidos tuvo un gigantesco retroceso en la historia con los resultados de la última elección", publicó Trump en su red Truth Social. "Pero no teman, volveremos, ¡MÁS GRANDES Y MÁS FUERTES QUE NUNCA!", añadió el presidente con sus tradicionales mayúsculas para enfatizar su afirmación.

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Los demócratas conquistaron ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato del martes pasado, que supusieron además pérdidas históricas para los republicanos en estados que habían dominado durante décadas.

La extrema izquierda del Partido Demócrata denominada "socialistas demócratas de Estados Unidos" (DSA, por sus siglas en inglés) amplió su presencia en diferentes posiciones de poder del país tras los resultados de las elecciones de medio mandato celebradas el pasado martes, algunos de ellos extranjeros nacionalizados estadounidenses.

Este colectivo no es una formación política independiente, sino que representa una corriente de extrema izquierda dentro del Partido Demócrata. La agrupación está constituida por socialistas e islamistas.

En particular, se aseguró de que la bolsa perdió en un día tres millones de dólares a pesar de que "con Trump iba como un cohete". El miércoles, tras los claros resultados de los comicios, los valores vivieron un alza, pero el jueves hubo fuertes caídas ante el temor a una mayor regulación en el campo de la inteligencia artificial y los centros de datos.

Las amenazas de demócratas

Los demócratas controlan la Cámara de Representantes y el Senado tras su victoria en las elecciones de mitad de mandato del pasado martes, con lo que podrían dificultar la labor de gobierno de Trump e impulsar investigaciones parlamentarias.

En este sentido, Trump se pronunció el sábado, acusó a la nueva mayoría demócrata del Congreso de "extorsionar" con amenazas de impulsar juicios políticos contra personas vinculadas a la Administración republicana.

"Los demócratas andan amenazando a mucha gente, incluyendo al Fiscal General de los Estados Unidos (Todd Blanche) y a otros, con un juicio político y muchas otras formas de castigo, a pesar de que admiten no tener motivos para hacerlo", escribió en su plataforma Truth Social.

Según el mandatario, esto "es extorsión al más alto nivel, y deberían rendir cuentas por ello".

También aseguró que los demócratas están amenazando a los donantes de la campaña republicana, lo que a su juicio supone una "instrumentalización de la justicia y guerra jurídica a otro nivel".

FUENTE: Con información de AFP y Europa Press