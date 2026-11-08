EEUU advierte a los demócratas: podrían ser investigados por sus amenazas de juicios políticos

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, habla con los medios durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, en Washington, DC.

WASHINGTON — El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, dijo este domingo que podría investigar a políticos demócratas que utilicen la nueva mayoría en el Congreso para promover juicios políticos e indagatorias sobre miembros y aliados de la Administración republicana.

Blanche abrió la puerta a esa posibilidad un día después de que el presidente Donald Trump ordenara al Departamento de Justicia procesar a los legisladores demócratas que "extorsionen" a los miembros, aliados y donantes del Partido Republicano.

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"Los demócratas andan amenazando a mucha gente, incluyendo al Fiscal General de los Estados Unidos (Todd Blanche) y a otros, con un juicio político y muchas otras formas de castigo, a pesar de que admiten no tener motivos para hacerlo", denunció Trump el sábado en su plataforma Truth Social.

Según el mandatario, esto "es extorsión al más alto nivel, y deberían rendir cuentas por ello".

También denunció que los demócratas están amenazando a los donantes de la campaña republicana, lo que a su juicio supone una "instrumentalización de la justicia y guerra jurídica a otro nivel".

¿Amenazas de persecución?

En una entrevista con la cadena CNN, el fiscal general reconoció que los miembros del Congreso tienen una función de "supervisión" del Gobierno, pero opinó que "la retórica de los últimos días" ha ido más allá.

"Hablan de ir a por prácticamente todos los miembros del gabinete. Hablan de juicios políticos. Hablan de ir a por empresas, empresas privadas que han realizado inversiones en este país durante los últimos años. Eso no es supervisión", señaló.

Al ser preguntado sobre si ve indicios de delito y si impulsará investigaciones, respondió: "Depende de lo que se diga. Podría haberlo".

Escalada de amenazas

Según Blanche, exabogado personal de Trump, los demócratas han hecho "amenazas tan viles y peligrosas" que hasta han advertido a universitarios que tengan cuidado si quieren trabajar con la Administración del mandatario republicano porque "alguien irá a por ellos".

Las elecciones de medio mandato del pasado martes, se saldaron con una rotunda victoria de la oposición demócrata, que arrebató a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso.

Los demócratas han amenazado con usar su mayoría parlamentaria para abrir investigaciones sobre la Administración de Trump, a la que consideran corrupta, y estudian juicios políticos para intentar destituir a miembros del gabinete, como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, por su rol en la guerra de Irán.

Una historia conocida

Los demócratas han amenazado a funcionarios de la Administración Trump, instándoles a contratar abogados en la próxima legislatura para que los defiendan.

Se trata de una historia conocida, la persecución que los demócratas ya impulsaron contra el republicano durante su primer mandato y la administración de Joe Biden.

FUENTE: Con información de EFE