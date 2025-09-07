domingo 7  de  septiembre 2025
Hawái declara el estado de emergencia a medida que se acerca el huracán Kiko

El sábado, el huracán, se encontraba a unos 1,6 kilómetros de la ciudad de Hilo, en la Isla Grande, con vientos sostenidos de unos 215 kilómetros por hora

Huracán Kiko.

National Oceanic and Atmospheric Administration
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

HAWÁI - Las autoridades del estado de Hawái, en Estados Unidos, declararon este domingo estado de emergencia a medida que avanza el huracán Kiko, que se aproxima al norte del archipiélago con fuertes ráfagas de viento.

La gobernadora en funciones del estado, Sylvia Luke, indicó que se esperan fuertes precipitaciones y olas de gran tamaño, especialmente el lunes, a pesar de que el huracán se debilitó levemente hasta ser degradado a la categoría 3, informó la cadena de noticias ABC.

Aunque está previsto que el fenómeno meteorológico pase de largo y se siga debilitando durante los próximos dos días, podría afectar a las zonas costeras con precipitaciones fundamentalmente "aisladas".

El sábado, el huracán, de categoría 4, se encontraba a unos 1,6 kilómetros de la ciudad de Hilo, en la Isla Grande, con vientos sostenidos de unos 215 kilómetros por hora, según datos de la agencia de meteorología de Estados Unidos.

FUENTE: Con información de Europa Press

