domingo 7  de  septiembre 2025
VENEZUELA

Régimen de Maduro secuestra a cuatro miembros de una familia, una niña entre ellos

La detención arbitraria de una mujer, dos hermanos y una menor de dos años de edad por agentes de Maduro muestra uso de método nazi, denunció Vente Venezuela

ARCHIVO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- En otro hecho de represión, el régimen de Maduro mantiene secuestrados a cuatro miembros de una familia, uno de ellos una niña de dos años de edad, que fueron detenidos arbitrariamente en una localidad del estado Carabobo, al norte de Venezuela, y desde el día 3 de septiembre se desconoce el paradero, denunció la organización DDHH Vente Venezuela.

Mirian Fernández Ruiz, de 72 años de edad y el joven Miguel Ángel Guillén Ibarra, de 17 años fueron sacados a la fuerza de su residencia en el sector Paso Real, por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de esa región, según el reporte.

El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de presos políticos en Venezuela.
VENEZUELA

Denuncian uso de excarcelaciones de presos políticos como herramienta de manipulación política y diplomática
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió al régimen de Nicolás Maduro respeto pleno a los derechos humanos y la liberación inmediata de la sargento Samaira Romero
REPRESIÓN

Denuncian que sargento venezolana detenida en 2020 es víctima de desaparición forzada y tortura

“El paradero es desconocido”, afirmó Vente Venezuela en un mensaje por la red X en la que denuncia la aplicación del método Sippenhaft que fue utilizado por los alemanes nazis contra miembros de una misma familia.

Su ilegalidad fue reportada recientemente por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela.

Secuestro de una niña

Según la información, dos días después de la detención arbitraria, la joven Chantal Niulany Guillén, de 21 años de edad, fue contactada por su hermano detenido, Miguel Ángel, para que se acercara a la sede de la PNB en el sector La Esmeralda, y consignara información sobre ellos y lograr así su liberación.

La joven acudió a la sede policial con su pequeña hija de dos años de edad y fueron detenidas, sin que hasta el momento conozca el estado en que se sepa dónde se encuentran y su integridad física.

“Atacar a quienes piensan distinto es una atrocidad, pero secuestrar a una niña de dos años es un acto de cobardía y demuestra el miedo que sienten ante lo que representa una salida inminente del poder”, afirmó la organización en su post.

“Alertamos a la comunidad internacional de la aplicación del método Sippenhaft contra los cuatro y responsabilizamos a Tarek William Saab, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro”, añadieron.

FUENTE: Con información redes sociales DDHH Vente Venezuela

