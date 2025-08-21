jueves 21  de  agosto 2025
Temporada ciclónica

Huracán Erin inunda zonas costeras del este de EEUU

Grandes olas inundaron la carretera 12, que une la cadena de islas Outer Banks, dejando algunas zonas intransitables

Un automóvil atraviesa una densa niebla y lluvias.

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El huracán Erin provocó inundaciones en partes de las costas de los estados de Carolina del Norte y Virginia la madrugada de este jueves, cuando hizo su aproximación más cercana al continente en Estados Unidos.

Grandes olas inundaron la carretera 12, que une la cadena de islas Outer Banks, dejando algunas zonas intransitables, según mostraron imágenes publicadas por las autoridades locales.

Esta imagen satelital, proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), muestra la formación del huracán Erin en el océano Atlántico el 15 de agosto de 2025. Erin se convirtió en el primer huracán de la temporada, según el Centro Nacional de Huracanes.  
TEMPORADA CICLÓNICA

El huracán Erin sube a categoría 5 al acercarse al Caribe
Esta imagen satelital, proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), muestra la formación del huracán Erin en el océano Atlántico el 16 de agosto de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA

Huracán Erin, degradado a categoría 3, azota el Caribe con lluvias

Esto demuestra la capacidad de la gigantesca tormenta para generar mareas peligrosas a cientos de kilómetros de su centro.

El canal de noticias local WRAL reportó daños en edificios de la isla Hatteras, particularmente en casas sobre pilotes junto a la playa. La arena arrastrada por la tormenta cubrió calles y estacionamientos.

"Los Outer Banks son extremadamente vulnerables al aumento del nivel del mar, ya que la tierra se hunde lentamente y el nivel del mar está subiendo, en gran medida debido al cambio climático", declaró Chip Konrad, profesor de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

"Incluso con una marejada ciclónica moderada como la que estamos experimentando aquí con el huracán Erin, se pueden producir impactos muy importantes".

Aunque la región del Atlántico Medio sufrió la peor parte de los impactos, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) instó a los bañistas de toda la Costa Este a abstenerse de nadar para evitar condiciones potencialmente mortales.

En una actualización matutina, el NHC informó que Erin, de categoría 2, presentaba vientos de 169 kilómetros por hora y avanzaba lentamente hacia el norte-noreste. Se prevé que se debilite a medida que se adentre en el mar en los próximos días.

Temporada superior a lo normal

La temporada de huracanes en el Atlántico va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre.

A pesar de un inicio relativamente tranquilo, con solo cinco grandes tormentas, incluyendo Erin, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) continúa pronosticando una temporada superior a lo normal.

Los científicos afirman que el cambio climático está potenciando los ciclones tropicales: océanos más cálidos generan vientos más fuertes, una atmósfera más cálida intensifica las precipitaciones y el aumento del nivel del mar amplifica las marejadas ciclónicas.

También existe evidencia, aunque menos certera, de que el cambio climático está aumentando la frecuencia de los huracanes.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Daniella Levina-Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
MIAMI-DADE

Daniella Levine Cava halla $66 millones para el presupuesto tras críticas por recortes en cultura y servicios comunitarios

El destructor de misiles guiados de la clase AI Arleigh-burke USS Kidd (DDG 100). 
VENEZUELA

EEUU envía tres buques de guerra cerca de las costas de Venezuela, Maduro moviliza las milicias

Nicolás Maduro junto a Diosdado Cabello
DICTADURA

Diosdado Cabello amenaza con represalias contra quienes en Venezuela pidan "invasiones y sanciones"

Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
INMIGRACIÓN

USCIS refuerza sanciones contra el fraude migratorio y reclamos falsos de ciudadanía

Los perros de la raza pitbull son considerados muy peligrosos y en diferentes estados de EEUU está prohibido tenerlos en casa. (ARCHIVO)
SUCESOS

Niño de siete años sufre graves heridas tras ser atacado por dos pitbulls en Florida

