domingo 7  de  septiembre 2025
CARIBE

Preocupante calma en el Trópico

Hasta el momento, la actividad ciclónica ha sido menor

Informe Centro Nacional Huracanes, septiembre 7, 2025.

Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

El Centro Nacional de Huracanes reporta calma en el océano Atlántico, luego de vigilar una onda tropical que emergió de la costa occidental de África y se desvaneció antes de llegar al mar Caribe.

Los meteorólogos informan que la temporada 2025 ha sido tranquila debido a la alta cizalladura atmosférica del viento, que interrumpe la formación de tormentas, y a un anticiclón, que se encuentra en el centro del océano Atlántico, más fuerte de lo normal, que trae aire seco desde Europa.

Si bien las temperaturas oceánicas son suficientemente cálidas, estas condiciones atmosféricas han impedido el desarrollo de tormentas, algo que los expertos del Centro Nacional de Huracanes no esperaban.

No obstante, el informe aclara que esta situación pudiera cambiar en cualquier momento.

La temporada ciclónica comenzó el 1 de junio y finaliza el 30 de noviembre. Estas fechas, adoptadas por convención, describen históricamente el período de cada año en que se produce la mayor parte de los fenómenos ciclónicos en el océano Atlántico.

El primer ciclón del año, la tormenta tropical Andrea, se formó el 23 de junio, lo que marca el inicio más tardío de una temporada ciclónica en el Atlántico desde 2014.

Poco después, se formó la tormenta tropical Barry, que tocó tierra rápidamente en Veracruz, México.

En julio, la tormenta tropical Chantal impactó la costa este de Estados Unidos y en agosto, el huracán Erin alcanzó la categoría 5, con vientos de hasta 160 mph (260 km/h), pero afortunadamente no tocó tierra alguna.

Más tarde, en agosto, la tormenta tropical Fernand se formó al norte del Caribe, lejos de las costas de Estados Unidos y Bahamas, y tomó rumbo norte sin afectar tierra alguna.

