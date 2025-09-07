Trump deja abierta la posibilidad de atacar a carteles de droga dentro de Venezuela

WASHINGTON .- El presidente de EEUU , Donald Trump , dejó abierta la posibilidad de atacar al Cartel de los Soles y otros grupos de narcotráfico vinculados al régimen de Maduro, aun dentro del territorio de Venezuela , con una frase breve y enigmática.

A su salida de la Casa Blanca, un periodista le preguntó en forma directa, cuando se disponía a abordar el helicóptero presidencial Marine One, si está considerando atacar a los carteles dentro de Venezuela. Y Trump le respondió: “Bueno, ya lo descubrirás”.

La frase del presidente estadounidense denota la firme decisión de avanzar en sus operaciones militares desplegadas en aguas internacionales del Caribe, frente a las costas de Venezuela, contra el narcotráfico y a la que se incorpora ahora un escuadrón de 10 aviones caza F-35 que se encuentran en la base aérea de Puerto Rico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RapidResponse47/status/1964729555194925361?t=OwtjBJycRoI4UScsck94Rg&s=09&partner=&hide_thread=false REPORTER: "Are you considering attacking the cartels inside of Venezuela?"@POTUS: "Well, you're going to find out." pic.twitter.com/GyysLrDLEk — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 7, 2025

EEUU contra un “tremendo problema”

La respuesta de Trump despertó inquietudes en las redes sociales, en medio de tensiones luego del ataque a una lancha rápida en el Caribe, luego de salir de las costas venezolanas con 11 tripulantes y cargada de droga, y que EEUU vinculó al Tren de Aragua.

Esta banda del crimen trasnacional de Venezuela fue designada por EEUU organización terrorista junto al Cartel de los Soles, que fue declarado “terrorista global” y que presta protección al grupo criminal que logró asentarse en varios estados del país hace varios años y fue expulsado.

El 3 de septiembre, Trump advirtió que Venezuela representa un “tremendo problema” para EEUU por el tráfico de drogas y la inmigración irregular.

“Venezuela ha actuado muy mal, tanto por el tema de las drogas como por enviar a algunos de los peores criminales del mundo a nuestro país. Vacían sus cárceles en Venezuela y los envían hacia EEUU. Y ese es parte del problema que tenemos”, aseguró el presidente en una conferencia en el Salón Oval de la Casa Blanca.

FUENTE: Con información de redes sociales, Redacción DLA