Los Márquez se reparten el botín en Moto Gp: Álex gana en Montmeló, Marc se acerca al Mundial

Todo queda en casa. Álex Márquez ganó este domingo el Gran Premio de Cataluña de Moto GP

El piloto español de MotoGP, Alex Márquez, del equipo BK8 Gresini Racing, celebra en el podio tras ganar la carrera del Gran Premio de Cataluña de MotoGP en el Circuit de Catalunya el 7 de septiembre de 2025 en Montmeló, a las afueras de Barcelona. (

Foto de Josep LAGO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Todo queda en casa. Álex Márquez ganó este domingo el Gran Premio de Cataluña de Moto GP y su hermano Marc, líder destacado del Mundial, da un paso más hacia el título de la categoría tras quedar segundo.

La victoria del pequeño de los hermanos Márquez supone cortar la racha de siete victorias consecutivas de Marc (quince contando los esprints de los sábados) y que éste ya no tendrá posibilidad matemática de conquistar el título de MotoGP el próximo fin de semana en Misano (Italia) y deba guardar al menos otra carrera más.

"Estoy muy feliz, pero para ser honesto todavía tenía una espina clavada desde ayer", declaró el ganador recordando el error que le costó el triunfo en el esprint del sábado.

"Quizá ese error de ayer (sábado), me sirvió para hoy. Fue una carrera de autocontrol. Tenía más, pero no quería destruir los neumáticos", explicó.

El italiano Enea Bastianini (KTM) reunió el podio.

Los dos hermanos celebraron el resultado de la carrera con sus aficionados congregados en Montmeló, donde los Márquez, originarios de la localidad de Cervera, a apenas un centenar de km al oeste del circuito catalán, corren en casa.

El título debe esperar

"Di todo lo que tenía. Hice la carrera perfecta. Fui líder las primeras vueltas, pero en las últimas iba al límite", admitió Marc, quien se mostró "muy feliz" por la victoria de su hermano.

Con los puntos sumados en este fin de semana, Marc Márquez alcanza los 487 puntos y aventaja en 182 a Álex, segundo.

Esto supone que, a falta de siete Grandes Premios para el final del campeonato, Marc (32 años) no pueda conquistar su séptimo título de MotoGP (el noveno contando todas las categorías), igualando al legendario Valentino Rossi, la próxima semana en el GP de San Marino y que tenga que esperar, cuán mínimo, a la carrera en Japón, el último fin de semana de septiembre en el circuito de Motegi.

Álex Márquez, de 29 años, logró la victoria tras una gran carrera en la que, a diferencia del sábado, cuando se cayó yendo líder destacado en el esprint, no cometió ningún error.

Tras una espectacular salida, los hermanos Márquez llegaron parejos a la primera curva y Marc adelantó a Álex por el interior para tomar la cabeza de la carrera.

Por detrás, los italianos Fabio Di Giannantonio y Marco Bezzecchi se tocaron y acabaron por el suelo, mientras que su compatriota Francesco Bagnaia, que partió desde la 21ª posición de la parrilla, logró una gran remontada en los primeros metros hasta meterse en el Top 10 (acabó 7º).

De la pole a la bandera a cuadros

En la vuelta 4, Álex recuperó la primera plaza al apurar una frenada en una curva y adelantar por el interior a Marc, mientras que unos metros por detrás rodaban las KTM de Pedro Acosta y Enea Bastianini.

Tal como sucedió el sábado en la carrera esprint, antes de acabar por el suelo, Álex abrió hueco con respecto a su hermano Marc y éste, a su vez, distanciaba a Acosta y Bastianini, enfrascados en una pelea por el podio.

A falta de 10 vueltas, el pequeño de los Márquez cometió un pequeño error y Marc lo aprovechó para pegarse de nuevo a su rueda, mientras que Bastianini había ganado la partida a Acosta y rodaba cómodamente en la tercera posición.

El duelo entre los dos hermanos quedó sentenciado a falta de cuatro vueltas, cuando Marc, al ir al límite por pegarse a Álex, fue largo en una curva y perdió el tiempo suficiente como para no arriesgar más y conformarse con la segunda plaza.

