¿Qué busca Washington con la reunión de Marco Rubio y Dinorah Figuera?

WASHINGTON .- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, convocó para este viernes a Dinorah Figuera, jefe de la delegación negociadora con el chavismo en Venezuela, a una reunión en Washington, informó el Departamento de Estado.

El encuentro está previsto para las 9.00 hora local (13.00 GMT) en la sede de la Oficina, pero no se dieron a conocer los motivos o temas que abordarán.

Poco antes de la reunión, Rubio declaró que el "esfuerzo" del diálogo entre oposición y chavismo cuenta con el apoyo del gobierno de EEUU.

"Tiene nuestro apoyo, el de los más altos niveles del gobierno norteamericano, y creo que es importante enfocarse en eso. Le deseamos toda la suerte", declaró a los periodistas.

La convocatoria se produce en una semana marcada por la situación política en ese país suramericano y la acusación ampliada de la Fiscalía de EEUU contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por delitos federales, con nuevos cargos por torturas y severos castigos a opositores durante el régimen, presentada este jueves.

Productive meeting with @DinorahFiguera, President of Venezuela’s 2015 National Assembly. Following Operation Absolute Resolve, tangible progress has been achieved during the first two rounds of talks with the interim authorities. Looking ahead to the next round of talks… pic.twitter.com/5SCxrRrM40 — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 9, 2026

EEUU y las elecciones en Venezuela

Rubio volvió a abordar el tema electoral en Venezuela, luego de dar la bienvenida a Figuera.

"Nuestro deseo para Venezuela es que no solo haya elecciones; las elecciones, por supuesto, son muy importantes para tener una democracia, una democracia duradera".

Y prosiguió: "Este es un país que se está recuperando de casi un cuarto de siglo de trauma, un trauma muy grande, y esta es la mejor oportunidad que Venezuela ha tenido, casi en una generación, no solo para tener elecciones libres y justas, sino además para dejar atrás una democracia duradera para las futuras generaciones.

"Esto va a implicar, tiene implicar la participación de todos los sectores de la sociedad",

Reconoció el rol que Figuera cumple en el proceso, junto con su equipo.

"Para lograr una transición pacífica, que es lo que deseamos, una transición pacífica hacia una democracia permanente y duradera, se requerirá mucho trabajo duro, un poco de paciencia, elecciones libres y justas, pero más que elecciones libres y justas, las instituciones que no solo sostengan la democracia, sino la estabilidad, el progreso, la prosperidad y la libertad para el pueblo venezolano en el futuro previsible", aseveró sin permitir preguntas de los periodistas, al incorporarse a la reunión.

Reunión durante semana movida

Figuera, médico y quien presidió la Asamblea Nacional opositora de 2016 en el exilio, fue asediada por el régimen de Maduro lo que la obligó a salir del país en 2018, luego de que un compañero de partido, Fernando Albán, de 56 años de edad, fue asesinado mientras estaba detenido en el DIGCIM, en octubre de ese año.

La dirigente regresó a Venezuela en junio pasado tras una invitación del Departamento de Estado para abordar el proceso de transición política e iniciar conversaciones con chavismo, representado porl presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, para una agenda principalmente electoral.

Durante el segundo ciclo de conversaciones entre Figuera y Rodríguez que culminó hace una semana, se acordó reabrir el acceso libre de cientos de medios digitales y redes que permanecían bloqueados por orden del régimen, pero más de 140 dominios continúan restringidos.

FUENTE: Con información de EFE, red X