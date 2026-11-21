Presidente de Guyana, Irfaan Ali, durante una visita a las tropas de la Fuerza de Defensa en la aldea de Anna Regina, en el Esequibo, el 24 de mayo de 2025-

GEORGETOWN. - El gobierno de Guyana descartó este sábado cualquier diálogo bilateral con Venezuela sobre el disputado territorio del Esequibo , y reiteró la posición oficial de reconocer la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para resolver la controversia fronteriza que existe desde hace más de un siglo.

El ministro de Asuntos Exteriores, Hugh Todd, al reafirmar la postura del presidente Irfaan Ali, dijo que el fallo de la CIJ podría emitirse en el primer trimestre de 2027 .

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Destacó que el Laudo Arbitral de 1899 que originó la controversia y que desconoce Venezuela es "perfecto, definitivo y completo", según se informó.

Guyana reitera posición

"Guyana ha sido muy clara y firme: no mantendremos conversaciones bilaterales con Venezuela sobre la controversia relativa al Laudo Arbitral de 1899", declaró el ministro guyanés en un comunicado.

Instó a Venezuela a acatar el fallo de la Corte.

Las declaraciones de Todd se dieron a conocer luego de que este viernes la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó "el fraudulento Laudo Arbitral de 1899" y reafirmó que no reconoce a la CIJ para dirimir la controversia territorial.

“Venezuela reafirma su postura histórica de rechazo al fraudulento Laudo Arbitral de 1899 así como el no reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia para dirimir la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, ni de ninguna decisión relacionada que emane de este órgano", dijo un comunicado en sus redes sociales.

Horas antes, gobierno de EEUU aseguró que mantiene intacto su respeto al Laudo de 1899, a raíz de la publicación de una información que asegura que un funcionario de Estados Unidos planteó a Georgetown la posibilidad de ceder parte del Esequibo a Caracas.

"Dicho laudo debe ser respetado, a menos que -o hasta que- un órgano jurídico competente o el consentimiento de ambas partes establezcan una nueva delimitación fronteriza", puntualizó el Departamento de Estado en un comunicado remitido a una agencia.

A favor de la Corte

El ministro de Asuntos Exteriores de Guyana aseguró además haber recibido garantías por parte de Washington de que su postura respecto a la controversia fronteriza no ha variado.

Explicó que la postura estadounidense planteaba dos posibles vías para modificar la frontera: mediante una determinación de una autoridad competente o a través de conversaciones bilaterales entre Guyana y Venezuela.

No obstante, subrayó que Guyana considera a la CIJ como la autoridad competente, conforme el Acuerdo de Ginebra de 1966, por lo que descartó la opción de las conversaciones bilaterales.

Luego de un largo proceso judicial lleno de incidencias, tras el Acuerdo de Ginebra suscrito por Venezuela y el Reino Unido, en 2018 Guyana llevó el caso ante la CIJ en busca de que se ratificara la validez legal del Laudo de 1899.

La Corte celebró audiencias con las partes sobre el fondo del asunto en mayo de 2026 y aún delibera sobre los alegatos para dictar sentencia.

FUENTE: Con información de EFE