Trump: "Tenemos comprador para TikTok"

Esta fecha fue prorrogada finalmente por Trump nada más regresar a la Casa Blanca; un aplazamiento anunciado dos veces con el objetivo de negociar un acuerdo con Bytedance. La primera, el 20 de enero, día en que tomó posesión del cargo, mientras que el 4 de abril volvió a aplazar la transacción en 75 días.

Ahora, en entrevista con Fox News, Trump reveló que "tenemos un comprador para TikTok" y no ha dado más detalles más allá de que se trata de un conglomerado "de gente con mucho dinero". "Probablemente necesitaremos que China lo apruebe, pero creo que el presidente (de China) Xi Jingping dará su permiso", añadió.

Embed - Trump extends deadline for TikTok's Chinese owner to sell the app