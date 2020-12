Unir a EEUU, una tarea titánica para Biden

En conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS, la abogada y analista Isadora Velázquez aclaró: “Lo que queda sería una objeción en la presentación de los votos electorales el enero 6, que se llevará a cabo en el Cámara Baja y el Senado del Congreso (como indica la Constitución). El legislador republicano Mo Brooks, de Alabama, que ha dicho que va a presentarla (la objeción), y para ello necesita el apoyo de varios senadores como Ron Paul, que ha hecho público su apoyo. Lo interesante aquí es que la objeción, para tener éxito y que Biden no sea el presidente, no podría ser en un solo estado. Books ha enfatizado que se basará en supuestos votos ilegales. Sin embargo, es necesario subrayar que no se han presentado evidencias. La objeción se presentaría de manera individual tanto en la Cámara Baja como en el Senado, donde se sometería a voto. Es poco probable que tenga éxito porque la Cámara Baja sigue teniendo mayoría demócrata y por otra parte hay varios senadores, incluyendo republicanos, que han reconocido a Biden como presidente electo. Puede haber objeción, puede haber una batalla, pero es poco probable que sea exitosa”.