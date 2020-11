"Escuché mi cuerpo": Las razones por las que Sharon Fonseca no pudo tener un parto natural

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCHvnN6nr_uV%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI4Tf0t6k3sVY0RKJs2gpZAVZAF632ZBbWN4wSTWa7oNrhKktdECZB2IaFrQTOrMSsitJ0vTfqZCHVeqYjtSnEcmviC6kMSgdiw92GbP8ZCMYrbThIkY2LF4RG1sG9hPzRJfKauMIU7cVkGczfrZAbiGmd9fHbowmZA1MeWoUZBQc View this post on Instagram A post shared by Sharon Fonseca (@sharfonseca)

La mamá primeriza acudió a las historias de su perfil oficial de Instagram para hablar de la felicidad que le produce retomar de a poco sus actividades. Sin embargo, recalcó que su prioridad en este momento es estar al pendiente de su pequeña hija, al igual que su pareja, Gianluca Vacchi.

"Siento que los extraño mucho porque estoy un poco desconectada, ya se imaginarán por qué, pero nos estamos tomando nuestro tiempo y disfrutando cada segundo y pronto estoy empezando a compartir más detalles con ustedes", comentó.

La novia de Gianluca Vacchi contó su experiencia, a fin de que sus vivencias puedan servir a otras mujeres. En ese sentido, contó sobre las razones por las cuales la llegada de Blu Jerusalema fue a través de cesárea y no de parto natural, como originalmente estaba planeado.

"Es una historia que quiero compartir con ustedes porque siento que le puede ayudar a cualquier mujer que pueda pasar por una experiencia similar a la nuestra, y sobre todo algo que aprendí muy importante y hasta mis doctores me dijeron, que es escuchar tu cuerpo", Dijo Sharon Fonseca.

"Después de tres días de probar hacer un parto natural escuché mi cuerpo y fue la mejor decisión que pude haber tomado, dicha por mis doctores, porque pudimos haber tenido un tiempo un poquito difícil en un parto natural", añadió la mamá de la primera hija de Gianluca Vacchi.

La modelo también comentó sobre las tácticas que ha aplicado y que le ha permitido ir recuperando su figura a menos de un mes de haber dado a luz a su hija. Sharon Fonseca comentó que tras la cesárea se le complicaba un moverse, el uso de una faja le permitió sentirse mejor cada día y aseguró que la empezó a utilizar por recomendación médica.

"La faja a mí me cambió la recuperación totalmente, les digo, amigos, que estaba en la cama del hospital que no me podía ni parar, porque ustedes saben que cesárea y después el parto todos los órganos están, así como al aire y el doctor me dijo: 'Ponte esto' (la faja), y yo después de esto fui otra mujer", aseveró Sharon Fonseca.