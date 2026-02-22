domingo 22  de  febrero 2026
NARCOTRÁFICO

Ejército mexicano confirma muerte del capo Nemesio Oseguera, alias "El Mencho"

La caída del líder del CJNG marca un golpe clave al narcotráfico, pero genera una reacción violenta sin precedentes en varias regiones de México

Recompensa por Nemesio Oseguera, alias el Mencho, en la página oficial de la DEA.&nbsp;

Recompensa por Nemesio Oseguera, alias el Mencho, en la página oficial de la DEA. 

Captura de pantalla/DEA
Nemesio Oseguera, alias el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) &nbsp;

Nemesio Oseguera, alias el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

 

ARCHIVO/CAPTURA DE PANTALLA
En esta vista aérea, bomberos extinguen un autobús en llamas incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo en Jalisco para detener a un objetivo de seguridad de alta prioridad, en una de las principales avenidas de Zapopan, estado de Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026.

En esta vista aérea, bomberos extinguen un autobús en llamas incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo en Jalisco para detener a un objetivo de seguridad de alta prioridad, en una de las principales avenidas de Zapopan, estado de Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO - La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó este domingo la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante una operación militar ejecutada en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco, con apoyo de información proporcionada por autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado oficial, el operativo dejó además cuatro integrantes del CJNG abatidos y al menos tres miembros de esa organización heridos de gravedad. En el enfrentamiento también resultaron heridos tres militares mexicanos, quienes fueron trasladados a centros hospitalarios para recibir atención especializada.

Lee además
Fotografía cedida este jueves por la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), que muestra buques mexicanos llegando con víveres al puerto de la Habana (Cuba).
ALIADOS

México excluye el combustible del envío de ayuda humanitaria a Cuba
La ciudad de México fue la última parada del DON KBRN World Tour de Eladio Carrión
MÚSICA

Eladio Carrion finaliza en México gira de 35 presentaciones

La Secretaría de la Defensa indicó que la acción se desarrolló en el marco de la cooperación bilateral con Estados Unidos y contó con información complementaria aportada por agencias estadounidenses, como parte de los esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

"Para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos de América, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país", indicaron en un comunicado.

Ola de violencia

La muerte de Oseguera provocó una reacción violenta inmediata del CJNG en amplias zonas del país. Autoridades estatales y federales reportaron bloqueos de carreteras, quema de vehículos, incendios de comercios y ataques a infraestructura pública en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas.

En Jalisco, el gobernador Pablo Lemus decretó código rojo en todo el estado, activó la mesa de seguridad y ordenó la suspensión del transporte público. En Guadalajara se registraron incendios de vehículos, gasolineras y establecimientos comerciales, así como la colocación de artefactos metálicos para pinchar neumáticos en calles y carreteras.

Embed

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evitó confirmar directamente el fallecimiento del capo y delegó la información al Gabinete de Seguridad, que informó que las fuerzas federales atendían los bloqueos derivados de los operativos.

Considerado durante años como el capo más poderoso de México, Oseguera Cervantes figuraba entre los principales objetivos de las autoridades mexicanas y estadounidenses.

Oseguera Cervantes, de 56 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Bajo su liderazgo, el CJNG se consolidó como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país.

Violencia México
En esta vista aérea, bomberos extinguen un autobús en llamas incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo en Jalisco para detener a un objetivo de seguridad de alta prioridad, en una de las principales avenidas de Zapopan, estado de Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026.

En esta vista aérea, bomberos extinguen un autobús en llamas incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo en Jalisco para detener a un objetivo de seguridad de alta prioridad, en una de las principales avenidas de Zapopan, estado de Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026.

Estados Unidos lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

El CJNG es uno de los carteles mexicanos que Washington declaró como terroristas desde el año pasado.

Reacción de EEUU

Al conocerse la muerte de "El Mencho", el subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, fue uno de los primeros altos funcionarios en reaccionar públicamente por la red X, y felicitó a las fuerzas de orden público que actuaron en la operación militar que acabó con uno de los más peligrosos narcotraficantes requerido por el gobierno estadounidense.

"Los buenos somos más que los malos", escribió en el mensaje.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2025648742049947797&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de EFE/Europa Press/AFP

Temas
Te puede interesar

"Luzia", de Cirque du Soleil, reimagina a México

Amnistía no logra acceder al expreso político Perkins Rocha, le mantienen el grillete

Mi homenaje a Orlando Zapata

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Recompensa por Nemesio Oseguera, alias el Mencho, en la página oficial de la DEA. 
NARCOTRÁFICO

Ejército mexicano confirma muerte del capo Nemesio Oseguera, alias "El Mencho"

Vista general del club Mar-a-Lago el 22 de diciembre de 2024 en Palm Beach, Florida.  video
SUCESOS

El Servicio Secreto abate a un hombre que entró armado en la residencia de Trump en Florida

El delantero argentino #10 del Inter Miami, Lionel Messi (der.), controla el balón mientras el delantero surcoreano #07 del LAFC, Son Heung-min (izq.), y el mediocampista alemán #11 del LAFC, Timothy Tillman, observan durante el partido inaugural de la Major League Soccer entre Los Angeles Football Club y el Inter Miami CF en el LA Memorial Coliseum en Los Ángeles, el 21 de febrero de 2026. 
Fútbol

LAFC golea al Inter Miami de Messi en el arranque de la MLS 2026

Capitolio estatal de Florida. 
DEBATE

Reforma de impuesto a la propiedad, ¿amenaza para municipios del sur de Florida?

Willie Colón en el escenario del Grand Slam Party Latino en el Marlins Park el 5 de diciembre de 2015 en Miami, Florida.
DUELO

Artistas reaccionan a muerte de Willie Colón, maestro de la salsa

Te puede interesar

Recompensa por Nemesio Oseguera, alias el Mencho, en la página oficial de la DEA. 
NARCOTRÁFICO

Ejército mexicano confirma muerte del capo Nemesio Oseguera, alias "El Mencho"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
 Anthony Rodríguez, presidente de la comisión condal.
INCINERADOR

Comisión de Miami-Dade ordena negociar planta de basura y energía sin "royalties" perpetuos

Vista general del club Mar-a-Lago el 22 de diciembre de 2024 en Palm Beach, Florida.  video
SUCESOS

El Servicio Secreto abate a un hombre que entró armado en la residencia de Trump en Florida

La actriz estadounidense Emma Stone posa en la alfombra roja a su llegada a los premios BAFTA de la Academia Británica de Cine en el Royal Festival Hall, Southbank Centre, en Londres, el 22 de febrero de 2026.
FOTOGALERÍA

Cine y realeza se encuentran en la alfombra roja de los BAFTA 2026

Un hombre cocina salchichas sobre un fuego de leña junto a su esposa e hijas durante un corte de electricidad en el barrio de Poey en La Habana.
REPORTAJE

Cubanos sufren enormes carencias mientras el régimen castrista se aferra a las consignas