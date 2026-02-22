Ejército mexicano confirma muerte del capo Nemesio Oseguera, alias "El Mencho"

En esta vista aérea, bomberos extinguen un autobús en llamas incendiado por grupos del crimen organizado en respuesta a un operativo en Jalisco para detener a un objetivo de seguridad de alta prioridad, en una de las principales avenidas de Zapopan, estado de Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026.

Recompensa por Nemesio Oseguera, alias el Mencho, en la página oficial de la DEA.

CIUDAD DE MÉXICO - La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó este domingo la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" , máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante una operación militar ejecutada en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco, con apoyo de información proporcionada por autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado oficial, el operativo dejó además cuatro integrantes del CJNG abatidos y al menos tres miembros de esa organización heridos de gravedad. En el enfrentamiento también resultaron heridos tres militares mexicanos, quienes fueron trasladados a centros hospitalarios para recibir atención especializada.

La Secretaría de la Defensa indicó que la acción se desarrolló en el marco de la cooperación bilateral con Estados Unidos y contó con información complementaria aportada por agencias estadounidenses, como parte de los esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

"Para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos de América, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país", indicaron en un comunicado.

Ola de violencia

La muerte de Oseguera provocó una reacción violenta inmediata del CJNG en amplias zonas del país. Autoridades estatales y federales reportaron bloqueos de carreteras, quema de vehículos, incendios de comercios y ataques a infraestructura pública en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas.

En Jalisco, el gobernador Pablo Lemus decretó código rojo en todo el estado, activó la mesa de seguridad y ordenó la suspensión del transporte público. En Guadalajara se registraron incendios de vehículos, gasolineras y establecimientos comerciales, así como la colocación de artefactos metálicos para pinchar neumáticos en calles y carreteras.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evitó confirmar directamente el fallecimiento del capo y delegó la información al Gabinete de Seguridad, que informó que las fuerzas federales atendían los bloqueos derivados de los operativos.

Considerado durante años como el capo más poderoso de México, Oseguera Cervantes figuraba entre los principales objetivos de las autoridades mexicanas y estadounidenses.

Oseguera Cervantes, de 56 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Bajo su liderazgo, el CJNG se consolidó como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país.

Estados Unidos lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

El CJNG es uno de los carteles mexicanos que Washington declaró como terroristas desde el año pasado.

Reacción de EEUU

Al conocerse la muerte de "El Mencho", el subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, fue uno de los primeros altos funcionarios en reaccionar públicamente por la red X, y felicitó a las fuerzas de orden público que actuaron en la operación militar que acabó con uno de los más peligrosos narcotraficantes requerido por el gobierno estadounidense.

"Los buenos somos más que los malos", escribió en el mensaje.

