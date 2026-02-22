domingo 22  de  febrero 2026
Fútbol

LAFC golea al Inter Miami de Messi en el arranque de la MLS 2026

Son Heung-min brilló con una asistencia en la victoria 3-0 del LAFC sobre el Inter Miami de Lionel Messi en el inicio de la MLS 2026 ante más de 76.000 aficionados

El delantero argentino #10 del Inter Miami, Lionel Messi (der.), controla el balón mientras el delantero surcoreano #07 del LAFC, Son Heung-min (izq.), y el mediocampista alemán #11 del LAFC, Timothy Tillman, observan durante el partido inaugural de la Major League Soccer entre Los Angeles Football Club y el Inter Miami CF en el LA Memorial Coliseum en Los Ángeles, el 21 de febrero de 2026.&nbsp;

El delantero argentino #10 del Inter Miami, Lionel Messi (der.), controla el balón mientras el delantero surcoreano #07 del LAFC, Son Heung-min (izq.), y el mediocampista alemán #11 del LAFC, Timothy Tillman, observan durante el partido inaugural de la Major League Soccer entre Los Angeles Football Club y el Inter Miami CF en el LA Memorial Coliseum en Los Ángeles, el 21 de febrero de 2026. 

Frederic J. Brown / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La temporada 2026 de la Major League Soccer comenzó con un duelo de alto impacto mediático y deportivo. Son Heung-min fue el gran protagonista al comandar el triunfo 3-0 de Los Angeles FC frente al Inter Miami de Lionel Messi, en un partido disputado ante más de 76.000 aficionados en el Memorial Coliseum, una de las mayores asistencias en la historia de la liga.

El delantero surcoreano, que afronta su primera campaña completa en California, lideró el ataque del conjunto “Black-and-Gold” junto a Denis Bouanga y David Martínez, siendo determinante desde los primeros minutos con movilidad constante y una asistencia clave.

Lee además
El argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami, durante un partido del club.
Fútbol

MLS sube el telón con Lionel Messi y su I ter Miami como el objetivo a vencer
Lionel Messi (izq.) posa con el trofeo junto al dueño del equipo, David Beckham, tras ganar la final de la MLS.
Fútbol

Inter Miami, el club más valioso de la MLS: el impacto de Lionel Messi dispara su valoración

Un LAFC eficaz castiga a un Inter Miami dominante en posesión

Aunque el equipo de Miami controló gran parte del balón, el plan táctico del entrenador Marc Dos Santos funcionó a la perfección: cerrar espacios alrededor de Messi y apostar por transiciones rápidas.

La estrategia dio resultado cuando, tras una recuperación en el mediocampo, Son filtró un pase hacia David Martínez, quien definió con precisión para abrir el marcador en la primera mitad.

Messi, de 38 años y con poco ritmo tras una reciente molestia muscular, tuvo una actuación discreta. El argentino no logró rematar entre los tres palos y fue constantemente rodeado por la defensa angelina, que priorizó anular su influencia cerca del área.

Bouanga y Ordaz sentencian una noche histórica en Los Ángeles

En la segunda parte, Inter Miami intentó reaccionar con mayor agresividad ofensiva, pero LAFC volvió a golpear en el momento justo. Timothy Tillman lanzó un balón largo que Denis Bouanga convirtió en el 2-0 tras superar al portero rival.

El tercer tanto llegó en los minutos finales, cuando Nathan Ordaz aprovechó una jugada individual por la izquierda culminada con un remate raso que cerró la goleada.

Son abandonó el campo entre aplausos, aunque con gestos de frustración por ser sustituido cuando aún buscaba ampliar su impacto en el marcador.

MLS apuesta fuerte antes del Mundial 2026

El partido también marcó el inicio de una temporada clave para la MLS, que se dividirá en dos fases debido al Mundial de 2026 organizado por Estados Unidos, Canadá y México.

El comisionado Don Garber confirmó que la liga invertirá “decenas de millones” de dólares en campañas de marketing para aprovechar el crecimiento del interés global por el fútbol durante el año mundialista.

Con actuaciones como la de Son Heung-min y el magnetismo de Lionel Messi, la MLS busca consolidar su expansión mediática y deportiva, apostando por grandes figuras internacionales para captar nuevas audiencias en Norteamérica y el resto del mundo.

Temas
Te puede interesar

Messi y el Inter Miami encabezan historias futboleras del continente en los meses previos al Mundial

Messi sufre lesión muscular y el Inter Miami pospone amistoso en Puerto Rico

El cubano americano Fernando Mendoza no lanzará en el NFL Combine y apunta al Pro Day

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tareck El Aissami fue detenido el martes 09 de abril en Caracas. El fiscal general del oficialismo, Tarek William Saab, hizo el anuncio mostrando fotografías y videos del exministro esposado y escoltado por dos policías encapuchados.
INCERTIDUMBRE

Misterio sobre Tareck El Aissami: aparece como "capturado" en web de ICE de EEUU

El Ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Raúl Castro (C), su hermano y el dictador cubano Fidel Castro (R) y el Comandante cubano Juan Almeida (L) aparecen después de que Raúl pronunció un discurso en honor del luchador independentista cubano Antonio Maceo el 7 de diciembre en el mausoleo de Maceo en La Habana.
CUBA

El núcleo del poder castrista, en la mira de Estados Unidos

Vista general del club Mar-a-Lago el 22 de diciembre de 2024 en Palm Beach, Florida.  video
SUCESOS

El Servicio Secreto abate a un hombre que entró armado en la residencia de Trump en Florida

El delantero argentino #10 del Inter Miami, Lionel Messi (der.), controla el balón mientras el delantero surcoreano #07 del LAFC, Son Heung-min (izq.), y el mediocampista alemán #11 del LAFC, Timothy Tillman, observan durante el partido inaugural de la Major League Soccer entre Los Angeles Football Club y el Inter Miami CF en el LA Memorial Coliseum en Los Ángeles, el 21 de febrero de 2026. 
Fútbol

LAFC golea al Inter Miami de Messi en el arranque de la MLS 2026

La activista venezolana Tamara Suju.
DERECHOS HUMANOS

Tamara Sujú documenta casos de tortura de hace dos décadas

Te puede interesar

Vista general del club Mar-a-Lago el 22 de diciembre de 2024 en Palm Beach, Florida.  video
SUCESOS

El Servicio Secreto abate a un hombre que entró armado en la residencia de Trump en Florida

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Capitolio estatal de Florida. 
DEBATE

Reforma de impuesto a la propiedad, ¿amenaza para municipios del sur de Florida?

Willie Colón en el escenario del Grand Slam Party Latino en el Marlins Park el 5 de diciembre de 2015 en Miami, Florida.
DUELO

Artistas reaccionan a muerte de Willie Colón, maestro de la salsa

Protara, Chipre.
TURISMO

Guía de viaje para visitar Chipre

El Ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Raúl Castro (C), su hermano y el dictador cubano Fidel Castro (R) y el Comandante cubano Juan Almeida (L) aparecen después de que Raúl pronunció un discurso en honor del luchador independentista cubano Antonio Maceo el 7 de diciembre en el mausoleo de Maceo en La Habana.
CUBA

El núcleo del poder castrista, en la mira de Estados Unidos