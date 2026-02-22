LAFC golea al Inter Miami de Messi en el arranque de la MLS 2026

El delantero argentino #10 del Inter Miami, Lionel Messi (der.), controla el balón mientras el delantero surcoreano #07 del LAFC, Son Heung-min (izq.), y el mediocampista alemán #11 del LAFC, Timothy Tillman, observan durante el partido inaugural de la Major League Soccer entre Los Angeles Football Club y el Inter Miami CF en el LA Memorial Coliseum en Los Ángeles, el 21 de febrero de 2026.

La temporada 2026 de la Major League Soccer comenzó con un duelo de alto impacto mediático y deportivo. Son Heung-min fue el gran protagonista al comandar el triunfo 3-0 de Los Angeles FC frente al Inter Miami de Lionel Messi , en un partido disputado ante más de 76.000 aficionados en el Memorial Coliseum, una de las mayores asistencias en la historia de la liga.

El delantero surcoreano, que afronta su primera campaña completa en California, lideró el ataque del conjunto “Black-and-Gold” junto a Denis Bouanga y David Martínez, siendo determinante desde los primeros minutos con movilidad constante y una asistencia clave.

Un LAFC eficaz castiga a un Inter Miami dominante en posesión

Aunque el equipo de Miami controló gran parte del balón, el plan táctico del entrenador Marc Dos Santos funcionó a la perfección: cerrar espacios alrededor de Messi y apostar por transiciones rápidas.

La estrategia dio resultado cuando, tras una recuperación en el mediocampo, Son filtró un pase hacia David Martínez, quien definió con precisión para abrir el marcador en la primera mitad.

Messi, de 38 años y con poco ritmo tras una reciente molestia muscular, tuvo una actuación discreta. El argentino no logró rematar entre los tres palos y fue constantemente rodeado por la defensa angelina, que priorizó anular su influencia cerca del área.

Bouanga y Ordaz sentencian una noche histórica en Los Ángeles

En la segunda parte, Inter Miami intentó reaccionar con mayor agresividad ofensiva, pero LAFC volvió a golpear en el momento justo. Timothy Tillman lanzó un balón largo que Denis Bouanga convirtió en el 2-0 tras superar al portero rival.

El tercer tanto llegó en los minutos finales, cuando Nathan Ordaz aprovechó una jugada individual por la izquierda culminada con un remate raso que cerró la goleada.

Son abandonó el campo entre aplausos, aunque con gestos de frustración por ser sustituido cuando aún buscaba ampliar su impacto en el marcador.

MLS apuesta fuerte antes del Mundial 2026

El partido también marcó el inicio de una temporada clave para la MLS, que se dividirá en dos fases debido al Mundial de 2026 organizado por Estados Unidos, Canadá y México.

El comisionado Don Garber confirmó que la liga invertirá “decenas de millones” de dólares en campañas de marketing para aprovechar el crecimiento del interés global por el fútbol durante el año mundialista.

Con actuaciones como la de Son Heung-min y el magnetismo de Lionel Messi, la MLS busca consolidar su expansión mediática y deportiva, apostando por grandes figuras internacionales para captar nuevas audiencias en Norteamérica y el resto del mundo.