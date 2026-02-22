domingo 22  de  febrero 2026
El Servicio Secreto abate a un hombre que entró armado en la residencia de Trump en Florida

De acuerdo con el alguacil de Palm Beach, dos agentes del Servicio Secreto detectaron en el perímetro de seguridad al sospechoso, un joven de 21 años de edad

Vista general del club Mar-a-Lago el 22 de diciembre de 2024 en Palm Beach, Florida.&nbsp;

Vista general del club Mar-a-Lago el 22 de diciembre de 2024 en Palm Beach, Florida. 

Saul Martinez/Getty Images/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Washington.- El Servicio Secreto de Estados Unidos abatió en esta madrugada a un hombre armado que había entrado de manera "ilegal" al perímetro de seguridad de la residencia del presidente estadounidense, Donald Trump, en Palm Beach, en el estado de Florida.

El individuo falleció al momento, según informaron este domingo las autoridades locales de Palm Beach en una rueda de prensa. El presidente no estuvo en Mar-A-Lago durante el incidente, ya que pasó el fin de semana en Washington.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el despliegue del portaviones USS Abraham Lincoln junto con su grupo de combate a aguas de Oriente Medio y ordenó el envío de otro más, el USS Gerald R. Ford (en la imagen), para presionar a Irán, después de que Rusia e Irán anunciaran ejercicios navales conjuntos en el mar de Omán y el norte del océano Índico, con el fin de reforzar la seguridad y la coordinación para enfrentar amenazas a la seguridad marítima, en medio de las amenazas militares de Estados Unidos contra Teherán.
Tensiones

Trump reitera que continúa evaluando un posible ataque militar "limitado" contra Irán
La AGC, brazo armado del Clan del Golfo que se enfrenta a bandas ligadas al Tren de Aragua, pintan grafitis en las casas colombianas
SEGURIDAD

Grupos armados reaccionan a encuentro Trump-Petro

El sospechoso abatido fue identificado como Austin Tucker Martin, un joven de 21 años de edad y originario de Carolina del Norte, según confirmó una cadena de noticias estadounidense.

El joven falleció al momento, según informaron las autoridades locales del Palm Beach en una rueda de prensa.

El presidente no estuvo en Mar-a-Lago durante el incidente, ya que pasó el fin de semana en Washington.

Acción del Servicio Secreto

De acuerdo con el alguacil de Palm Beach, dos agentes del Servicio Secreto detectaron que una persona había entrado al perímetro de seguridad de la residencia sobre la 1:30 de la madrugada hora local (6:30 GMT).

Cuando fueron a investigar, encontraron a un hombre que llevaba una escopeta y un bidón de gasolina. Los agentes le pidieron que soltara los objetos, según relató el sheriff Ric Bradshaw, pero el hombre "levantó el arma" y los agentes decidieron disparar.

Las autoridades no aclararon si la escopeta que llevaba el sospechoso estaba cargada e indicaron que la investigación sobre el suceso sigue en curso, liderada por el FBI.

El hombre era de Carolina del Norte y fue reportado como desaparecido hace unos días por su familia, según informaron medios locales.

Las autoridades no aclararon si la escopeta que llevaba el sospechoso estaba cargada e indicaron que la investigación sobre el suceso sigue en curso, liderada por el FBI.

El director de la agencia, Kash Patel, aseguró que se están dedicando "todos los recursos necesarios" y trabajarán junto con las autoridades locales.

Es la segunda vez que una persona armada entra en las propiedades de Trump en Florida. En 2024, durante la campaña electoral, un hombre fue acusado de intentar asesinar a Trump mientras el presidente estaba en su club de golf en West Palm Beach.

FUENTE: EFE

Tareck El Aissami fue detenido el martes 09 de abril en Caracas. El fiscal general del oficialismo, Tarek William Saab, hizo el anuncio mostrando fotografías y videos del exministro esposado y escoltado por dos policías encapuchados.
INCERTIDUMBRE

Misterio sobre Tareck El Aissami: aparece como "capturado" en web de ICE de EEUU

El Ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Raúl Castro (C), su hermano y el dictador cubano Fidel Castro (R) y el Comandante cubano Juan Almeida (L) aparecen después de que Raúl pronunció un discurso en honor del luchador independentista cubano Antonio Maceo el 7 de diciembre en el mausoleo de Maceo en La Habana.
CUBA

El núcleo del poder castrista, en la mira de Estados Unidos

El delantero argentino #10 del Inter Miami, Lionel Messi (der.), controla el balón mientras el delantero surcoreano #07 del LAFC, Son Heung-min (izq.), y el mediocampista alemán #11 del LAFC, Timothy Tillman, observan durante el partido inaugural de la Major League Soccer entre Los Angeles Football Club y el Inter Miami CF en el LA Memorial Coliseum en Los Ángeles, el 21 de febrero de 2026. 
Fútbol

LAFC golea al Inter Miami de Messi en el arranque de la MLS 2026

La activista venezolana Tamara Suju.
DERECHOS HUMANOS

Tamara Sujú documenta casos de tortura de hace dos décadas

