El Servicio Secreto abate a un hombre que entró armado en la residencia de Trump en Florida

Vista general del club Mar-a-Lago el 22 de diciembre de 2024 en Palm Beach, Florida.

Washington .- El Servicio Secreto de Estados Unidos abatió en esta madrugada a un hombre armado que había entrado de manera "ilegal" al perímetro de seguridad de la residencia del presidente estadounidense, Donald Trump , en Palm Beach, en el estado de Florida.

El individuo falleció al momento, según informaron este domingo las autoridades locales de Palm Beach en una rueda de prensa. El presidente no estuvo en Mar-A-Lago durante el incidente, ya que pasó el fin de semana en Washington.

El sospechoso abatido fue identificado como Austin Tucker Martin, un joven de 21 años de edad y originario de Carolina del Norte, según confirmó una cadena de noticias estadounidense.

El joven falleció al momento, según informaron las autoridades locales del Palm Beach en una rueda de prensa.

El presidente no estuvo en Mar-a-Lago durante el incidente, ya que pasó el fin de semana en Washington.

Acción del Servicio Secreto

De acuerdo con el alguacil de Palm Beach, dos agentes del Servicio Secreto detectaron que una persona había entrado al perímetro de seguridad de la residencia sobre la 1:30 de la madrugada hora local (6:30 GMT).

Cuando fueron a investigar, encontraron a un hombre que llevaba una escopeta y un bidón de gasolina. Los agentes le pidieron que soltara los objetos, según relató el sheriff Ric Bradshaw, pero el hombre "levantó el arma" y los agentes decidieron disparar.

Las autoridades no aclararon si la escopeta que llevaba el sospechoso estaba cargada e indicaron que la investigación sobre el suceso sigue en curso, liderada por el FBI.

El hombre era de Carolina del Norte y fue reportado como desaparecido hace unos días por su familia, según informaron medios locales.

Las autoridades no aclararon si la escopeta que llevaba el sospechoso estaba cargada e indicaron que la investigación sobre el suceso sigue en curso, liderada por el FBI.

El director de la agencia, Kash Patel, aseguró que se están dedicando "todos los recursos necesarios" y trabajarán junto con las autoridades locales.

Es la segunda vez que una persona armada entra en las propiedades de Trump en Florida. En 2024, durante la campaña electoral, un hombre fue acusado de intentar asesinar a Trump mientras el presidente estaba en su club de golf en West Palm Beach.

Embed

Embed

FUENTE: EFE