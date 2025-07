Abogados Confiables, una nueva plataforma para proteger a migrantes del fraude procesal

MIAMI— . Andrea C. Correa, 37, residente de Sunrise, Florida, enfrenta desde marzo último cargos de presentación de solicitudes de asilo fraudulentas por haber preparado y enviado a USCIS un formulario I-589 (asilo) que contenía varias declaraciones de persecución personal y política, a pesar de que el solicitante informó a Correa que no sufrió persecución personal o política en su país de origen. Correa preparó más de 1.000 solicitudes de asilo desde 2013.

Asimismo, en abril de 2021, Elvis Reyes, un hombre de Florida, fue sentenciado a casi 21 años de prisión federal por fraude y robo de identidad agravado, por hacerse pasar por abogado de inmigración y presentar cientos de solicitudes de asilo fraudulentas.

Casos de este tipo ocurren desde hace décadas y son monitoreados por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, la actual campaña de mano dura impulsada por la Administración Trump de cara a la migración en EEUU, ha exacerbado la desesperación de miles que ahora, con urgencia, tratan de regularizar su estatus y caen en manos estafadores que se aprovechan de la situación.

Es así como en este contexto marcado por la desinformación, los excesos y las dificultades que enfrentan los migrantes recién llegados a Estados Unidos, una nueva herramienta busca empoderar a las comunidades hispanas con información verificada y útil: Abogados Confiables, una plataforma digital lanzada recientemente por el colectivo Más Voces.

Disponible en abogadosconfiables.org, el sitio funciona como un motor de búsqueda especializado —una suerte de Google de la abogacía— con foco en profesionales del derecho en el estado de Florida. Está diseñada para ayudar a los migrantes a elegir con mayor certeza al abogado que los representará en sus procesos migratorios.

Reseñas y decisiones

A diferencia de otros directorios, Abogados Confiables se nutre de las experiencias de usuarios reales. Cada reseña, puntuación o testimonio que se emite en la plataforma influye directamente en el posicionamiento de los abogados listados y en las decisiones de quienes buscan representación legal.

“Creamos esta herramienta para que cada experiencia que hayan tenido los migrantes con sus abogados, sea positiva o negativa, ayude a otros a tomar una decisión tan crítica —como es poner tu destino en manos de un profesional del derecho— con la mayor y más honesta información disponible”, explicó el periodista José Jasán Nieves, director de Más Voces.

La iniciativa nació a partir de una necesidad concreta: la ausencia de referencias confiables sobre profesionales legales que atienden a la comunidad migrante, en especial cubana, venezolana y nicaragüense. Muchos enfrentan obstáculos como altos costos, barreras lingüísticas, falta de transparencia, y desconocimiento de las particularidades de sus casos.

Herramienta útil

El proyecto busca ser más que un simple listado. Se trata de una plataforma colaborativa, donde cada evaluación alimenta una base de datos que establece criterios comunes de calidad: transparencia, tiempo de respuesta, seguimiento, calidad en la comunicación, idioma, entre otros.

Abogados Confiables es impulsado por LEGALIS, el servicio de educación jurídica de El Toque y Más Voces Foundation, dos organizaciones comprometidas con los derechos humanos, el acceso a la información y el empoderamiento ciudadano.

“Nuestra misión es empoderar a las comunidades migrantes en EEUU con información útil, honesta y accesible, para que puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro legal”, afirman sus impulsores.

La invitación está abierta: quien haya tenido contacto con un abogado de inmigración puede compartir su experiencia, ayudar a otros y formar parte de esta red de apoyo comunitario.

Abogados destacados

En la ciudad de Miami y especialmente entre la comunidad cubana, algunas firmas de abogados de inmigración gozan de reconocimiento público por su experiencia y buenos resultados. Entre ellas, destacan Law Office of Wilfredo Allen, Gallardo Law Firm, Law office of Miguel Inda Romero, alias Abogado Sincero, Law Office of Liudmila A. Marcelo, Alpízar Law Firm, el estudio jurídico de Jorge Rivera, entre otros. Varios de ellos ya han obtenido reseñas en la web Abogados Confiables.

“Creemos que puede ser una herramienta que genere un muy útil feedback a los bufetes. Alguno se molestará, pero los inteligentes sabrán aprovecharlo”, dijo Nieves, líder de la iniciativa, a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Representación legal

Contar con el respaldo de un abogado calificado puede marcar una gran diferencia en los procesos migratorios. Entre los beneficios clave se encuentran la Exploración de soluciones personalizadas, basadas en un análisis profundo de la situación migratoria; la Asesoría actualizada, acorde a las nuevas leyes y regulaciones migratorias locales y federales; el Apoyo en la presentación de solicitudes, de manera oportuna y adecuada, así como la Representación eficaz en apelaciones, en caso de que una solicitud sea rechazada.

La HB 915

A la par de esta iniciativa, entró en vigor en Florida la ley HB 915, también conocida como la “Ley de anuncios de servicios de representación”, que busca proteger a la comunidad migrante del llamado “fraude notarial”.

Firmada por el gobernador Ron DeSantis, la ley obliga a los notarios públicos que no son abogados a declarar explícitamente su incapacidad legal para ofrecer asesoramiento o representación en temas migratorios.

El aviso obligatorio debe indicar: “No soy abogado con licencia para ejercer la abogacía y no puedo dar asesoramiento legal ni aceptar honorarios por asesoramiento legal. No estoy acreditado para representarlo en asuntos de inmigración”.

Además, prohíbe el uso de términos engañosos como “asistente de inmigración” o “especialista en inmigración”, y otorga a las víctimas el derecho a demandar por daños y perjuicios, incluyendo la recuperación de honorarios legales en procesos civiles.

Este cambio normativo es relevante en el contexto hispano, ya que en muchos países de América Latina el “notario público” es un profesional legal de alto nivel, equivalente a un abogado. En Estados Unidos, sin embargo, un notario tiene funciones limitadas a certificar firmas y no está autorizado a brindar asesoría legal.

Abogados Confiables llega en un momento clave para brindar orientación, confianza y respaldo a quienes más lo necesitan. Frente a un sistema legal complejo, esta herramienta propone un principio simple: la mejor defensa es una comunidad bien informada.

“Estamos tratando de impulsar el uso, esa es la gran prueba que todavía tiene que pasar”, dijo Nieves.