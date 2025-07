Demandan a la administración Trump por negar acceso a abogados a Alligator Alcatraz en Florida

El demanda fue interpuesta este 16 de julio en el Tribunal de Distrito de EEUU, Distrito Sur, por un grupo de detenidos, proveedores de servicios legales y bufetes con clientes retenidos en la instalación, entre ellos Florida Keys Immigration, Sanctuary of the South, U.S. Immigration Law Counsel, Sanabria & Associates y Law Offices of Catherine Perez, PLLC. Los demandantes están representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), su filial en Florida y Americans for Immigrant Justice, alegando violaciones a la Primera y Quinta Enmienda de la Constitución.