Miami-Dade: Mayor hueco fiscal en una década desata tormenta política

Gasto y nuevas oficinas

Cuando Levine-Cava asumió la alcaldía en 2020, el presupuesto del condado rondaba los 9.000 millones de dólares. Hoy, la propuesta presupuestaria asciende a casi 13.000 millones, de los cuales 4.4 mil millones se destinan a gasto de capital y 8.4 mil millones al presupuesto operativo. Este último depende en gran medida de los impuestos a la propiedad, que representan 4.1 mil millones, frente a los 2.1 mil millones que aportaban en 2021. Por eso es tan importante la tasa de amillaramiento que marca cuánto se paga en concepto de impuesto a la propiedad. Un caro tributo del que se quejan la mayoría de los propietarios.

Desde la llegada al poder condal de Levine-Cava, el aparato gubernamental también se expandió. “El gobierno creció por más de 3.000 empleados y hoy dice que quiere eliminar 305 puestos. Creció demasiado y no veo que el servicio sea mejor ni más eficiente”, denunció el comisionado Roberto González, quien acusa a la administración de haber olvidado las necesidades básicas del contribuyente: “El presupuesto debe cubrir lo esencial: seguridad, agua, basura, calles y tráfico. Todo lo demás, si hay dinero, se hace”.

Durante los años de abundancia, el condado creó oficinas polémicas, como la Oficina del Nuevo Estadounidense o la Oficina del Calor, e incrementó partidas para organizaciones sin fines de lucro, algunas de ellas, según investigación de The Miami Herald, cercanas al entorno político. Se estima que entre 2020 y 2024 se crearon casi 3.000 nuevas plazas de trabajo con salarios que pasaron de 60.000 dólares como promedio a 96.000 dólares, una subida del 60 %.

Para Raquel Regalado, este camino conduce a una “crisis de identidad”.

“Nosotros estamos aquí para recoger la basura, arreglar las calles, mover el tráfico. No para cambiar el mundo. Hemos hecho cosas que no son parte de la misión del gobierno regional y ahora hay que recortar”, afirmó. Sobre los miles de plazas laborales creadas, Raquel Regalado afirma que muchas están vacantes y se utilizan para emplear el presupuesto de las mismas en otros propósitos, como arreglar carreteras o algo similar. “Es un dinero que no se ha gastado, que lo tienes ahí, pero que no se gasta. Entonces lo usas para arreglar una carretera o hacer esto y lo otro”.

Propuesta de Levine Cava

Con la idea de cerrar la brecha fiscal, la alcaldesa presentó un plan de medidas que no contenta a nadie, entre ellas:

Recorte de 40 millones en subvenciones a organizaciones sin fines de lucro.

en subvenciones a organizaciones sin fines de lucro. Fusión de departamentos : Servicios Humanos y Acción Comunitaria se unirán a Servicios Juveniles bajo un solo ente.

: Servicios Humanos y Acción Comunitaria se unirán a Servicios Juveniles bajo un solo ente. Eliminación de la Oficina de Innovación y Desarrollo Económico, que incluía la Oficina de Cine.

de la Oficina de Innovación y Desarrollo Económico, que incluía la Oficina de Cine. Cierre de la Oficina de Seguridad Vecinal, creada para reducir la violencia armada.

de la Oficina de Seguridad Vecinal, creada para reducir la violencia armada. Cese de fondos a programas como Save the Senior y subvenciones a pequeños negocios.

de fondos a programas como Save the Senior y subvenciones a pequeños negocios. Clausura de dos centros para personas mayores en Little River y South Dade.

de dos centros para personas mayores en Little River y South Dade. Aumento de tarifas: transporte público (+0,50 centavos), agua (+6 %) y basura (+3 %).

SHERIFF ROSIE CORDERO-STUTZ DSCN3760.JPG Rosie Cordero-Stutz, la primera sheriff del condado de Miami-Dade. CESAR MENENDEZ DLA

Aun así, el presupuesto mantiene aumentos salariales y beneficios pactados entre los sindicatos y la administración. “Negociaron y ahora hay que pagar”, recuerda la sheriff Rosie Cordero Stutz, quien insiste en que su oficina necesita 93,8 millones adicionales para cumplir esos acuerdos y cubrir más de 200 vacantes que ponen en riesgo la seguridad del condado.

“De los 93 millones que pido, el 68 % es para saldar contratos firmados antes de que yo asumiera el liderato de la oficina. No estoy aumentando posiciones, solo quiero recuperar lo que hemos perdido y reabrir academias para formar agentes. Hoy tenemos más de 200 vacantes y eso significa menos patrullas en la calle”, advirtió la sheriff.

Cordero Stutz afirmó que la falta de academia que se conoce desde 2024 se traduce en que su oficina estará al menos 15 meses sin poder tener un diputado nuevo para cubrir las vacantes. Debido al tiempo que toma la preparación de los agentes del orden. Por ello urge el presupuesto pedido y además subrayó que, si la Comisión no le otorga el presupuesto solicitado, irá al estado a pedirlo. “Tengo el derecho legal de acudir al gobernador”.

¿Quién tiene la culpa?

Para Raquel Regalado, el déficit “no es sorpresa” … “Desde 2020 dije que en 2025 habría un problema. Pedí crear un fondo de entre 180 y 260 millones de dólares para las nuevas oficinas constitucionales, pero apenas se reservaron 16 millones. La matemática no falla. Esta crisis se pudo evitar”, afirmó.

El comisionado González coincidió en que hubo falta de disciplina fiscal. “Esto se pudo evitar. Se malgastó el dinero. Cuando tú recibes ingresos extraordinarios, pagas deudas o inviertes en infraestructura, sin embargo, la administración gastó en programas sociales y ONG.

“Lo que hemos visto por los últimos años, es que la administración ha tenido es su poder mucho dinero y ha implementado proyectos sociales que posiblemente son muy bonitos, ayudan a mucha gente, pero esa no es la función del gobierno. Creó una oficina del calor que le dice a la gente qué hacer con el calor”.

Hoy quieren subir impuestos porque no hay dinero. Eso es inaceptable”, sostuvo el comisionado del distrito 11 quien también cuestionó la opacidad que según considera existe en la administración.

“Queremos ver el presupuesto línea por línea. No podemos aprobar un plan de 13.000 millones sin saber adónde va cada dólar. Necesitamos auditoría y transparencia”, dijo y se quejó de que en muchas oportunidades la administración presenta en la Comisión contratos multimillonarios un día antes de la fecha límite para ser aprobados. “Si no lo apruebas afectas a miles de trabajadores”.

Tomas Regalado tasador propiedad miami dade by D Castrope Tomás Regalado, tasador de la propiedad de Miami-Dade D. CASTROPÉ

Amillaramiento: ¿subida o bajada de impuestos?

Unos de los puntos más sensibles de la propuesta de presupuesto de la alcaldesa es el impuesto a la propiedad. Con valores inmobiliarios aun al alza, mantener la tasa actual significa más ingresos para el Condado, pero también más carga para los propietarios. En este contexto Tomás Regalado, tasador de la propiedad, lo explicó. “Si se mantiene la tasa de amillaramiento igual, los políticos dirán que no subieron los impuestos, pero en realidad la gente pagará más porque las propiedades valen más. Aunque el aumento no será como años anteriores, el incremento puede llegar a 1,5 %. Por eso recomendé bajar el amillaramiento para dar alivio real”, indicó, recordando que los valores crecieron solo un 8,5 % este año, frente al 10,8 % en 2024, o al 21% del año que le antecedió.

La comisionada del distrito 7 coincide, “Mantener la tasa igual es subir impuestos. Yo siempre lo he dicho y me critican en la Comisión por decirlo, pero es la verdad”, afirmó y dijo que durante las próximas reuniones de agosto va a proponer un portafolio de medidas que pueden ayudar a recortar gastos.

879F4CEE-9500-4D88-8CD0-033CCF963063_1_105_c.jpeg Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami Dade. YENIER MARTINEZ

Oficinas constitucionales

La alcaldesa Levine- Cava sostiene que la creación de estas cinco oficinas explica gran parte del déficit. Pero varios entrevistados rechazan esa justificación. Dariel Fernández, recaudador de impuestos, fue tajante al decir en un comunicado:

“El gobierno del condado no tiene un problema de ingresos, tiene un problema de gastos. Sabían desde 2018 que estas oficinas serían independientes. Tuvieron siete años para prepararse y no lo hicieron. Ahora quieren culpar la voluntad del pueblo”, afirmó.

A pesar de eso, Fernández subrayó que su oficina devolvió casi 40 millones a los municipios y aclaró que no depende de impuestos para operar. “Nuestros fondos provienen de tarifas por servicios, no de los impuestos. Además, eliminamos contratos innecesarios y modernizamos operaciones”, indicó.

¿En qué se fue el dinero?

Durante los años de bonanza por los fondos federales del COVID, el Condado recibió miles de millones que se usaron en parte para gasto recurrente y expansión de programas sociales, insistió el comisionado González, cuestionando esa estrategia: “Cuando uno recibe un cheque, paga primero la casa, la luz, el agua, la comida y después te vas de vacaciones. Aquí hicieron lo contrario. Se gastó dinero en proyectos sociales y en oficinas que no eran esenciales.

Por su parte, Raquel Regalado confirmó que algunos contratos absorbieron millones sin impacto proporcional: “Metro Connect costaba 800.000 dólares al mes y lo advertí desde 2021, pero nadie quiso cortar el servicio gratuito. Eso sumó decenas de millones en cuatro años.

Decidir el futuro

El calendario marca dos meses clave, el próximo 13 y 20 de agosto habrá reuniones especiales de la Comisión para revisar la propuesta presupuestaria, línea por línea, antes de la primera lectura, el 4 de septiembre y la segunda, el 18 de ese mismo mes. El tasador de impuesto, Regalado, advirtió: "Los residentes están contra el reloj. Tienen agosto y septiembre para comunicarse con sus funcionarios y exigir reducciones. Después del 1 de octubre, solo queda protestar y pagar”.

“La única manera de dar alivio real es bajar el amillaramiento. Si no participan, el mensaje que recibe la Comisión es que todo está bien. Y no lo está”, afirmó.

Tormenta perfecta

Un presupuesto récord, el fin del dinero federal, un gobierno que creció sin control y el peso de nuevas oficinas confluyen en el mayor desafío fiscal del condado en una década. Agosto y septiembre serán decisivos. Mientras tanto, la pregunta sigue flotando: ¿Debe Miami-Dade recortar gastos, subir tarifas o aliviar a los contribuyentes o hacer una mezcla de todos estos remedios? Ninguno de los entrevistados para este reportaje fue lo suficientemente contundente a la hora de analizar el papel que tiene que jugar la Comisión como contrapeso al poder legislativo para evitar el déficit y las políticas de gasto excesivo.

