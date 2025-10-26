domingo 26  de  octubre 2025
A VIAJAR

Aerolínea Icelandair comienza a volar a Miami

La empresa aérea islandesa presta servicio a Reikiavik con conexiones a ciudades europeas

Bogi Nils Bogason, presidente de Icelndair, corta la torta que anuncia el inicio de los vuelos entre Miami e Islandia.

Bogi Nils Bogason, presidente de Icelndair, corta la torta que anuncia el inicio de los vuelos entre Miami e Islandia.

Jesús Hernández/DLA
Bogi Nils Bogason, presidente de Icelandair, anuncia el inicio de los vuelos entre Miami e Islandia.&nbsp;

Bogi Nils Bogason, presidente de Icelandair, anuncia el inicio de los vuelos entre Miami e Islandia. 

Jesús Hernández/DLA
Icelandair, avion A320 Neo.

Icelandair, avion A320 Neo.

Cortesía/Islandair
Icelandair, avión A320 Neo.

Icelandair, avión A320 Neo.

Jesús Hernández/DLA
Icelndair anuncia el inicio de los vuelos entre Miami e Islandia.

Icelndair anuncia el inicio de los vuelos entre Miami e Islandia.

Jesús Hernández/DLA
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI. - La empresa aérea Icelandair comienza a volar al Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) con una atractiva oferta de vuelos a Reikiavik y otras ciudades europeas.

De esta manera, la aerolínea islandesa comienza sus operaciones entre los aeropuertos de Reikiavik y Miami el 26 de octubre, con tres vuelos semanales, en un moderno Airbus A321LR con capacidad para 187 pasajeros, incluyendo 22 en clase Saga (Business) y 165 en cabina turista.

Lee además
Primer vuelo de Arajet lega a Miami, 11 de abril de 2025.
TURISMO

Aerolínea dominicana Arajet comienza a volar a Miami
Aviones de la aerolínea Korean Airlines
AERONáUTICA

Aerolínea Korean Air anuncia la compra de más de 100 aviones a Boeing

“Estamos encantados de abrir una nueva puerta de entrada desde Europa a la soleada Florida a través de Islandia y desde Miami a Islandia y más allá”, señaló Bogi Nils Bogason, presidente y director ejecutivo de Icelandair.

Bogi Nils Bogason Jesús Hernández/DLA
Bogi Nils Bogason, presidente de Icelandair, anuncia el inicio de los vuelos entre Miami e Islandia.

Bogi Nils Bogason, presidente de Icelandair, anuncia el inicio de los vuelos entre Miami e Islandia.

Así, por medio de un vuelo de algo más de siete horas sin escala, las soleadas playas de Miami estarán conectadas con los grandes glaciares de Islandia.

Los billetes están a la venta en el portal IcelandAir.com y cuenta con atractivas tarifas para la temporada invernal.

Además, Icelandair cuenta con conexiones a más de 30 destinos en Europa, incluyendo Barcelona, Gran Canaria, Tenerife, Londres y París, además de Oslo, Estocolmo y Helsinki.

Asimismo, la aerolínea cuenta con el programa stop-over, que permite hacer una escala de hasta siete días en Islandia, sin cargo adicional como ocurría antes, y luego proseguir el viaje al destino final.

“Es una magnífica ocasión para ver la aurora boreal de Islandia, los glaciares, incluso viajar en barco y avistar ballenas antes de continuar a Europa continental”, comentó Jorge Pérez, agente de viajes de Europe Tours.

Cortesía/Islandair
Icelandair, avion A320 Neo.

Icelandair, avion A320 Neo.

El Aeropuerto Internacional de Miami, el aeropuerto más transitado para carga internacional y el segundo más transitado para pasajeros internacionales de Estados Unidos, se apresta a anunciar un récord de más de 55 millones de pasajeros en 2025.

En estos momentos, la terminal aérea miamense cuenta con el servicio de más de 90 aerolíneas y recibe una inversión sin precedentes de 9.000 millones de dólares para mejorar y ampliar sus instalaciones.

Acorde con datos oficiales, este aeropuerto es el principal motor económico del condado de Miami-Dade y el estado de Florida, generando ingresos comerciales de 118.000 millones de dólares y contabilizando cerca del 60 % de todos los visitantes internacionales a Florida cada año.

Temas
Te puede interesar

Legisladores de Florida proponen ley para obligar a aerolíneas a notificar retrasos en vuelos

Miami-Dade llama al voto cívico en las elecciones municipales más transparentes de la historia

Parálisis presupuestaria genera una guerra política preelectoral en Washington

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Melissa, el decimotercer fenómeno ciclónico de la temporada 2025.
TEMPORADA

Huracán Melissa amenaza a Jamaica y Cuba

El expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
INVESTIGACIÓN

La DEA acorrala a Zapatero: localizan dinero y cuentas ligadas al régimen de Maduro

El exgeneral chavista Hugo El Pollo Carvajal, que enfrenta acusaciones por narcotráfico. 
VENEZUELA

Confesiones de El Pollo Carvajal, habrían develado cómo el narco y el poder político se entrelazan en la región

Series de Netflix.
PLATAFORMAS

Netflix prueba votación en directo para impulsar interacción con la plataforma

Una lancha rápida de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago patrulla mientras el buque de guerra USS Gravely es visto a la distancia desde Puerto España el 26 de octubre de 2025. 
TENSIONES

Buque de guerra estadounidense llega a Trinidad y Tobago, frente a Venezuela

Te puede interesar

Alina García, supervisora de elecciones del condado Miami-Dade.
EL DERECHO DE ELEGIR

Miami-Dade llama al voto cívico en las elecciones municipales más transparentes de la historia

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Bogi Nils Bogason, presidente de Icelndair, corta la torta que anuncia el inicio de los vuelos entre Miami e Islandia.
A VIAJAR

Aerolínea Icelandair comienza a volar a Miami

El líder de la minoría en el Senado de Estados Unidos Chuck Schumer.
CONGRESO

Parálisis presupuestaria genera una guerra política preelectoral en Washington

El expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
INVESTIGACIÓN

La DEA acorrala a Zapatero: localizan dinero y cuentas ligadas al régimen de Maduro

El señor Escalona propone ser el representante de esta importante demarcación municipal.
FLORIDA

Rolando Escalona, candidato a comisionado Ciudad de Miami Distrito 3