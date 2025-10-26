Huracán Melissa amenaza a Jamaica y Cuba

Melissa, el decimotercer fenómeno ciclónico de la temporada 2025.

MIAMI.- El huracán Melissa, con vientos sostenidos de 144 MPH (231 km/h), continúa su curso por el Caribe central, al sureste de Jamaica, donde ha demorado un par de días para redefinir su ruta.

Acorde con el informe del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), con sede en Miami, Melissa podría ser "un huracán mayor" antes de tocar tierra en Jamaica.

Según la ruta pronosticada, Melissa debe atravesar la isla de Jamaica y luego dirigirse al extremo oriental de Cuba, donde podría provocar inundaciones repentinas "catastróficas" y "que amenazan la vida", así como deslizamientos de tierra, indicó el NHC.

Más tarde, Melissa, el decimotercer fenómeno ciclónico de la temporada 2025, debe tomar rumbo norte noreste hacia el extremo oriental del archipiélago de las Bahamas.

Debido a su lento desplazamiento, las condiciones desfavorables podrían persistir varios días en esta zona del Caribe.

En Miami se esperan lluvias esporádicas a medida que el ciclón avance.

FUENTE: Con información de AFP/Centro Nacional de Huracanes