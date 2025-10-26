Buque de guerra estadounidense llega a Trinidad y Tobago, frente a Venezuela

El carguero Mistral, con bandera de Antigua y Barbuda, en la bahía de Puerto España el 26 de octubre de 2025. El buque de guerra estadounidense visitará Trinidad y Tobago para realizar ejercicios conjuntos cerca de la costa de Venezuela, en medio de la campaña de Washington contra presuntos narcotraficantes en la región.

Una lancha rápida de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago patrulla mientras el buque de guerra USS Gravely es visto a la distancia desde Puerto España el 26 de octubre de 2025.

Un buque de guerra estadounidense lanzamisiles llegó el domingo a Trinidad y Tobago , un pequeño archipiélago situado frente a Venezuela , mientras el presidente estadounidense Donald Trump intensifica su presión sobre el régimen de Nicolás Maduro .

El barco era visible el domingo por la mañana frente a la capital, constataron periodistas de la AFP en Puerto España, la capital trinitense.



La llegada del buque de guerra USS Gravely, así como de una unidad de marines, para ejercicios con el ejército de Trinidad y Tobago, había sido anunciada el jueves por el gobierno de este país anglófono de 1,4 millones de habitantes.

El destructor permanecerá atracado en Puerto España hasta el jueves.

Washington ha desplegado desde agosto buques de guerra en el Caribe y lleva desde principios de septiembre una campaña de ataques aéreos contra embarcaciones de narcotraficantes.

Estados Unidos también ha anunciado su intención de enviar al Caribe el portaaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo, un aumento considerable de los medios militares estadounidenses en la región que Maduro denunció el viernes como un intento de "inventar una nueva guerra".

Trump acusa al dictador venezolano de encabezar redes de tráfico de drogas, algo que Maduro niega. Afirma que Washington utiliza el narcotráfico como pretexto para imponer un cambio de régimen y apoderarse de las cuantiosas reservas de petróleo de Venezuela.

"Entre dos muros"

En Puerto España, algunos apoyan la presencia estadounidense cerca de las costas venezolanas.

"Hay una buena razón por la que traen su buque de guerra aquí. Es para ayudar a limpiar los problemas de drogas que hay en el territorio" venezolano, dice Lisa, una habitante de 52 años que prefiere no dar su apellido.

"Es por una buena causa, mucha gente será liberada de la opresión" y del "crimen", añade.

Sin embargo, muchos entrevistados expresaron preocupación ante la llegada del buque y la posibilidad de una intervención estadounidense en Venezuela debido a la proximidad geográfica con Trinidad y Tobago.

"Si ocurriera algo entre Venezuela y Estados Unidos, (...) podríamos terminar recibiendo golpes", teme Daniel Holder, de 64 años.

