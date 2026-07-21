martes 21  de  julio 2026
ELECCIONES 2026

Ashley Moody saca ventaja a sus dos rivales demócratas al Senado de Florida

Una encuesta ubica a la senadora republicana al frente de sus dos posibles contrincantes demócratas; también favorece a Byron Donalds en la contienda por la gobernación

La senadora Ashley Moody.

La senadora Ashley Moody.

CAPTURA VIDEO OFICINA FISCAL ESTATAL FLORIDA
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.- La senadora republicana Ashley Moody aventaja a sus dos posibles rivales demócratas en la contienda por el Senado de Florida, según una encuesta divulgada de la Universidad del Norte de Florida, que le otorga ocho puntos de ventaja sobre Angie Nixon y diez sobre Alexander Vindman de cara a las elecciones de noviembre.

El sondeo fue realizado por el Laboratorio de Investigación de Opinión Pública (PORL) de esa institución entre el 8 y el 17 de julio, con la consulta a 848 probables votantes del estado y un margen de error de 3.8 puntos porcentuales. Sus resultados perfilan un ciclo de mitad de mandato que los académicos describen como más competido que los recientes.

Lee además
Alina García, supervisora de Elecciones de Miami-Dade, exhortó a prepararse con anticipación para el ciclo electoral de 2026.
ELECCIONES 2026

Supervisora de elecciones de Miami-Dade insta a los ciudadanos a prepararse para los comicios de 2026
Las encuestas sitúan al congresista  Byron Donalds al frente en la campaña republicana para gobernador de Florida. 
ELECCIONES 2026

Byron Donalds detalla su proyecto para gobernar Florida

Ventajas fuera del margen de error

En los enfrentamientos hipotéticos uno a uno, Moody se impone a Nixon por 50% frente a 42%, y a Vindman por 50% frente a 40%. Ambas diferencias superan el margen de error de la medición. La muestra estuvo compuesta por 46% de republicanos, 33% de demócratas y 21% de votantes sin afiliación partidista u otra categoría.

Los resultados evidencian que Nixon, representante estatal por Jacksonville, se acerca más a la senadora que Vindman, pese a que este último aventaja de manera amplia a su rival en la recaudación de fondos. Vindman ha reportado 16.7 millones de dólares recaudados, mientras que Nixon apenas superó los 625,000 dólares, con cerca de 118,000 dólares disponibles al cierre de junio.

Un ciclo más reñido de lo habitual

El director académico del PORL, Sean Freeder, atribuyó la mayor competitividad al desgaste que suele afectar al partido en el poder durante las elecciones intermedias.

“Estas contiendas están notablemente más reñidas de lo que hemos visto en ciclos electorales recientes, algo poco sorprendente dado que el partido que controla la presidencia suele tener dificultades en las elecciones de mitad de mandato”, afirmó Freeder.

El académico también observó que ambos aspirantes demócratas obtienen resultados equivalentes pese a sus perfiles ideológicos distintos. “A pesar de enfoques ideológicos muy diferentes, los dos candidatos demócratas al Senado rinden de manera similar entre sí, lo que sugiere que el debate interno del partido sobre moverse a la izquierda o mantenerse en el centro quizá no afecte demasiado el comportamiento de los votantes”, señaló.

El primer obstáculo para los aspirantes demócratas será la primaria del 18 de agosto, de la que saldrá quien enfrente a Moody en noviembre. La senadora, exfiscal general de Florida, fue designada por el gobernador Ron DeSantis para ocupar la vacante que dejó Marco Rubio y aún no se ha medido ante el electorado estatal en ese cargo.

Donalds al frente en la gobernación

La encuesta también abordó la carrera por la gobernación, en la que el representante federal republicano Byron Donalds aventaja al demócrata David Jolly por cinco puntos, con 46% frente a 41%.

El resultado refuerza la tendencia que muestra a los republicanos con ventajas sostenidas en las dos contiendas estatales más relevantes de la boleta de noviembre.

División ante la enmienda tributaria

El sondeo midió además el respaldo a la Enmienda 3, que iniciaría la eliminación gradual del impuesto a la propiedad sobre las viviendas principales no destinadas a fines escolares.

Cuando se informó a los consultados que la medida obligaría a los gobiernos locales a destinar esos recursos solo a servicios públicos esenciales, la propuesta alcanzó 61% de apoyo frente a 32% de rechazo, por encima del umbral de 60% requerido para su aprobación.

No obstante, el respaldo cayó 16 puntos porcentuales, hasta 45%, cuando se advirtió a los participantes que la aprobación acarrearía un déficit presupuestario municipal estimado en 11,800 millones de dólares.

Temas
Te puede interesar

Florida cierra hoy registro para elecciones primarias del 18 de agosto

Candidata demócrata al Senado federal por Florida irá a juicio tras protesta en oficina de DeSantis

Senador Mitch McConnell reaparece tras semanas hospitalizado por una caída

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La tormenta tropical Bertha avanza hacia las costas de Alabama, Misisipi y Luisiana.
VIGILANCIA

Tormenta tropical Bertha gana fuerza y mantiene bajo alerta al norte de Florida

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas tras bajar del Air Force One al regresar a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 19 de julio de 2026.
GUERRA

Trump amenaza a Irán con hacerle "pagar" por la muerte de soldados estadounidenses

Diez patriotas sin justicia
OPINIÓN

Diez patriotas sin justicia

 Andrew Arrabaca  fue detenido por tratar de incendiar edificio de oficinas de inmigración (Facebook) 
EEUU

Detienen a hombre por provocar incendio frente a oficinas de inmigración en Nueva York

Fidel y Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel.
POLÍTICA

EEUU acusa a Cuba de "infiltración y espionaje" de largo alcance

Te puede interesar

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade.
GRAN VICTORIA DE TODOS

Miami-Dade celebra el éxito del Mundial tras recibir a más de 500.000 visitantes

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El rapero Maykel El Osorbo Castillo Pérez es uno de los músicos cubanos que participan en la canción Patria y Vida.
DERECHOS HUMANOS

Quién podría ser el próximo preso político desterrado por la dictadura cubana

Una empleada trabaja en una pizzería.
CAÍDA LABORAL

Solicitudes de subsidio por desempleo repuntan en Florida en la segunda semana de julio

La tormenta tropical Bertha avanza hacia las costas de Alabama, Misisipi y Luisiana.
VIGILANCIA

Tormenta tropical Bertha gana fuerza y mantiene bajo alerta al norte de Florida

La senadora Ashley Moody.
ELECCIONES 2026

Ashley Moody saca ventaja a sus dos rivales demócratas al Senado de Florida