Ashley Moody saca ventaja a sus dos rivales demócratas al Senado de Florida

MIAMI. - La senadora republicana Ashley Moody aventaja a sus dos posibles rivales demócratas en la contienda por el Senado de Florida, según una encuesta divulgada de la Universidad del Norte de Florida, que le otorga ocho puntos de ventaja sobre Angie Nixon y diez sobre Alexander Vindman de cara a las elecciones de noviembre.

El sondeo fue realizado por el Laboratorio de Investigación de Opinión Pública (PORL) de esa institución entre el 8 y el 17 de julio, con la consulta a 848 probables votantes del estado y un margen de error de 3.8 puntos porcentuales. Sus resultados perfilan un ciclo de mitad de mandato que los académicos describen como más competido que los recientes.

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Ventajas fuera del margen de error

En los enfrentamientos hipotéticos uno a uno, Moody se impone a Nixon por 50% frente a 42%, y a Vindman por 50% frente a 40%. Ambas diferencias superan el margen de error de la medición. La muestra estuvo compuesta por 46% de republicanos, 33% de demócratas y 21% de votantes sin afiliación partidista u otra categoría.

Los resultados evidencian que Nixon, representante estatal por Jacksonville, se acerca más a la senadora que Vindman, pese a que este último aventaja de manera amplia a su rival en la recaudación de fondos. Vindman ha reportado 16.7 millones de dólares recaudados, mientras que Nixon apenas superó los 625,000 dólares, con cerca de 118,000 dólares disponibles al cierre de junio.

Un ciclo más reñido de lo habitual

El director académico del PORL, Sean Freeder, atribuyó la mayor competitividad al desgaste que suele afectar al partido en el poder durante las elecciones intermedias.

“Estas contiendas están notablemente más reñidas de lo que hemos visto en ciclos electorales recientes, algo poco sorprendente dado que el partido que controla la presidencia suele tener dificultades en las elecciones de mitad de mandato”, afirmó Freeder.

El académico también observó que ambos aspirantes demócratas obtienen resultados equivalentes pese a sus perfiles ideológicos distintos. “A pesar de enfoques ideológicos muy diferentes, los dos candidatos demócratas al Senado rinden de manera similar entre sí, lo que sugiere que el debate interno del partido sobre moverse a la izquierda o mantenerse en el centro quizá no afecte demasiado el comportamiento de los votantes”, señaló.

El primer obstáculo para los aspirantes demócratas será la primaria del 18 de agosto, de la que saldrá quien enfrente a Moody en noviembre. La senadora, exfiscal general de Florida, fue designada por el gobernador Ron DeSantis para ocupar la vacante que dejó Marco Rubio y aún no se ha medido ante el electorado estatal en ese cargo.

Donalds al frente en la gobernación

La encuesta también abordó la carrera por la gobernación, en la que el representante federal republicano Byron Donalds aventaja al demócrata David Jolly por cinco puntos, con 46% frente a 41%.

El resultado refuerza la tendencia que muestra a los republicanos con ventajas sostenidas en las dos contiendas estatales más relevantes de la boleta de noviembre.

División ante la enmienda tributaria

El sondeo midió además el respaldo a la Enmienda 3, que iniciaría la eliminación gradual del impuesto a la propiedad sobre las viviendas principales no destinadas a fines escolares.

Cuando se informó a los consultados que la medida obligaría a los gobiernos locales a destinar esos recursos solo a servicios públicos esenciales, la propuesta alcanzó 61% de apoyo frente a 32% de rechazo, por encima del umbral de 60% requerido para su aprobación.

No obstante, el respaldo cayó 16 puntos porcentuales, hasta 45%, cuando se advirtió a los participantes que la aprobación acarrearía un déficit presupuestario municipal estimado en 11,800 millones de dólares.