viernes 22  de  mayo 2026
REEMBOLSOS FEDERALES

Senadora Ashley Moody anuncia $1.5 mil millones en fondos de FEMA para recuperación de desastres en Florida

Financiarán más de 500 proyectos de recuperación y mitigación en Florida, incluyendo limpieza de escombros, reparación de infraestructura crítica, restauración de plantas de aguas residuales y protección costera

Ashley Moody, senadora federal republicana de Florida, anuncia fondos.&nbsp;

Ashley Moody, senadora federal republicana de Florida, anuncia fondos. 

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- La senadora federal republicana Ashley Moody anunció la aprobación de más de 1.5 mil millones de dólares en reembolsos federales de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) destinados a proyectos de recuperación por desastres naturales en distintas comunidades de Florida.

De acuerdo con el comunicado emitido por la oficina de la senadora, el monto total actualmente reembolsado por FEMA asciende a 1,563,897,520 dólares y forma parte de programas federales de Asistencia Pública y Mitigación de Riesgos que financiarán más de 500 proyectos de recuperación en el estado.

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“Llegué a Washington para luchar por los mejores intereses de Florida, por eso me enorgullece anunciar la recuperación exitosa de más de 1.5 mil millones de dólares en reembolsos de FEMA para las comunidades de Florida duramente afectadas por desastres”, afirmó Moody.

La senadora sostuvo además que los recursos habían permanecido “atrapados en la burocracia federal” y aseguró que su oficina trabajó para acelerar el desembolso de los fondos.

Moody indicó que mantuvo coordinaciones con el recientemente designado secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para lograr la liberación de los recursos federales.

“Bajo el liderazgo del presidente Donald J. Trump, FEMA está comprometida en reducir la burocracia y hacer llegar los recursos directamente a las comunidades estadounidenses que más los necesitan”, expresó la senadora.

Por su parte, Mullin destacó la insistencia de Moody para concretar la asignación de fondos.

“La senadora Moody ha sido una gran aliada en nuestros esfuerzos por reducir la burocracia, fortalecer la rendición de cuentas y garantizar una recuperación rápida y efectiva para los floridanos”, señaló el funcionario federal.

Según el comunicado, durante la gestión de Mullin al frente del Departamento de Seguridad Nacional, FEMA ha reembolsado 397 proyectos en Florida, aportando más de 847 millones de dólares en asistencia federal.

Los recursos anunciados serán distribuidos entre gobiernos estatales y locales para financiar obras de reparación de infraestructura, limpieza de escombros, restauración de instalaciones educativas y gastos de emergencia relacionados con la protección de vidas y propiedades.

Algunos de los proyectos incluidos en los reembolsos federales para Florida:

  • 17.2 millones de dólares para limpieza de escombros en el condado de Sarasota.
  • 6.6 millones para limpieza de escombros en la ciudad de Tallahassee.
  • 167,955 dólares para proyectos viales y de aguas pluviales en el condado de Seminole.
  • 617,987 dólares para reparaciones de estacionamientos en Madeira Beach.
  • 617,068 dólares para reparaciones en la planta de aguas residuales de Lynn Haven.
  • 721,822 dólares para restauración eléctrica en el condado de Columbia.
  • 2.2 millones de dólares para proyectos del muro marino de la marina de Dunedin.
  • 4.1 millones para ingeniería de dunas en el condado de Brevard.
  • 4.1 millones para reparación de paseos y muros de contención en Clearwater Beach.

Las ayudas federales responden a daños ocasionados por desastres naturales ocurridos durante los últimos años en Florida, estado que enfrenta recurrentemente impactos de huracanes, tormentas tropicales e inundaciones.

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