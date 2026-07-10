viernes 10  de  julio 2026
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Senadores Rick Scott y Ashley Moody lideran resolución de respaldo a los cubanos en el V aniversario del levantamiento popular

Los legisladores reepublicanos por Florida emiten su reconocimiento a la valentía de la población y asi mismo condenan las violaciones e ilegitimidad del régimen

El senador republicano Rick Scott.

El senador republicano Rick Scott.

AFP
La senadora Ashley Moody.

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON, D.C. – Con la presentación de una resolución que honra al valiente pueblo cubano en su lucha por la libertad, así como de condena al ilegítimo régimen comunista cubano, los senadores Rick Scott y Ashley Moody, conmemoran el V aniversario del 11 de julio de 2021, fecha en la que el pueblo cubano salió heroicamente a las calles para denunciar las violaciones de derechos humanos cometidos por el régimen de Castro/Díaz-Canel —incluyendo encarcelamientos políticos y brutal opresión— y para exigir un futuro democrático.

El Senador Rick Scott dijo: "Ahora más que nunca, hay un renovado espíritu de esperanza para una Cuba libre. El presidente Trump y el secretario Rubio han puesto en alerta a Raúl Castro al acusarlo de sus crímenes y mostrar al mundo la verdadera naturaleza de las atrocidades del régimen. Esto es lo que esperaban los valientes cubanos que salieron a las calles hace cinco años, y no olvidaremos el valor y sacrificio de esos luchadores por la libertad. Nunca dejaré de trabajar por una Cuba libre y democrática —ni de exigir responsabilidades a este régimen criminal. Por eso me enorgullece presentar una vez más esta resolución junto a la Senadora Moody y apoyar al pueblo cubano mientras continúan su lucha por la 'Patria y Vida'."

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De su parte, la Senadora Ashley Moody dijo: "Hace cinco años, el pueblo cubano se levantó en una serie de protestas contra el tiránico partido comunista que ha gobernado Cuba durante más de medio siglo. Los hombres y mujeres que se opusieron valientemente a su gobierno sufrieron palizas y torturas, pero aun así se mantuvieron firmes exigiendo los derechos básicos que las políticas socialistas han erosionado. El valor del pueblo cubano me recuerda al valor de nuestros padres fundadores que lucharon por sus derechos hace 250 años. Presentamos esta resolución como un recordatorio, no solo de los males del régimen opresivo cubano, sino también del poder de las personas que se enfrentan con valentía al comunismo. Sigo elogiando la fortaleza de quienes luchan por la libertad, por sus derechos y por una Cuba libre y democrática.

Para leer en inglés la resolución completa, haz clic AQUÍ.

El Senador Scott ha sido durante mucho tiempo uno de los defensores más firmes del Senado de una Cuba libre y del pueblo cubano, liderando los esfuerzos para responsabilizar al régimen comunista ilegítimo mientras apoya a quienes luchan valientemente por la libertad. Desde las históricas protestas del 11 de julio, el senador ha instado constantemente a Estados Unidos a aumentar la presión sobre la dictadura, defender los derechos fundamentales del pueblo cubano y apoyar la causa de una Cuba libre, democrática y próspera.

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