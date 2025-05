DeSantis endurece penas por pornografía sin consentimiento en Florida

La norma, que entrará en vigor desde el 1 de octubre, tipifica como delito grave de segundo grado la generación, posesión o promoción no consensuada de imágenes sexuales, punible con hasta 15 años de prisión, y como delito grave de tercer grado la solicitud o visualización consciente de tales imágenes.

La Ley HB 757 introduce un marco legal integral que aborda la pornografía vengativa tradicional y las nuevas amenazas tecnológicas de la inteligencia artificial.

La legislación define como "representaciones sexuales alteradas" a imágenes producidas digitalmente que muestran una versión realista de una persona identificable en una conducta sexual que la persona nunca realizó.

Inspiración de la ley

El impulso legislativo para la HB 757 surgió del caso de Lucy Stevenson, una estudiante de preparatoria. William Stafford, de 18 años, hermano adoptivo de Stevenson, utilizó inteligencia artificial para crear imágenes pornográficas explícitas de ella basándose en fotografías de Instagram.

El caso reveló una laguna legal significativa: Stafford no enfrentó cargos porque solo creó y almacenó el contenido, sin distribuirlo. La propia Stevenson testificó ante el Comité de Justicia Criminal del Senado de Florida, describió la injusticia y ayudó a consolidar el apoyo bipartidista para la legislación.

Espejo federal

La firma de la HB 757 por parte del gobernador DeSantis ocurrió una semana después de que el presidente Donald Trump promulgara legislación federal similar, el "Take It Down Act".

Esta ley federal establece como crimen la publicación o amenaza de publicación de imágenes íntimas explícitas de una persona sin su consentimiento, lo cual incluye deepfakes.

La legislación federal exige a las plataformas la remoción de tales imágenes y videos en un plazo de 48 horas tras la solicitud de una víctima, lo cual demuestra un esfuerzo nacional coordinado contra este problema.

Protección y compensación

Más allá de las penalizaciones criminales, la HB 757 establece mecanismos civiles para la protección y compensación de víctimas. La ley permite a las personas representadas en pornografía deepfake que presenten una demanda para obtener alivio legal, lo cual incluye daños monetarios y costos de abogados.

La legislación también se coordina con la propuesta "Ley de Brooke" (HB 1161), que exige a las plataformas digitales que establezcan procesos para que las víctimas soliciten la remoción de representaciones sexuales alteradas, con un plazo de 48 horas para su retirada.

La implementación efectiva de la HB 757 enfrentará desafíos técnicos y prácticos. Una investigación de la Universidad de Florida documenta un aumento en las víctimas de pornografía generada por inteligencia artificial y la falta de verificación de edad en los sitios de creación.

Las autoridades de aplicación de la ley requerirán nuevas capacidades forenses digitales para identificar y analizar el contenido generado por inteligencia artificial. La naturaleza transfronteriza de Internet también complica la aplicación de la ley estatal.

Posturas

La HB 757 generó debate sobre el equilibrio entre la protección de víctimas y los derechos constitucionales. Defensores de los derechos digitales expresaron preocupaciones de que la legislación sea demasiado amplia y, de forma potencial, conduzca a la censura de imágenes legítimas.

Sin embargo, los defensores de la ley argumentan que incluye salvaguardas específicas que exigen intención maliciosa y falta de consentimiento.

Florida se une a otros estados con legislación contra deepfakes pornográficos, pero la HB 757 se distingue por la severidad de sus penalizaciones y la amplitud de su alcance.

El paso dado en Florida es notable porque criminaliza no solo la creación y distribución de contenido, sino también su posesión y visualización consciente, una estrategia innovadora en el contexto estadounidense.

Datos académicos indican que más del 90% de los videos deepfake son pornográficos y el 99% representa a mujeres.