DeSantis niega que Enmienda 3 vaya a encarecer alquileres en Florida

MIAMI.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis , rechazó este lunes 5 de octubre en Indian River County que la Enmienda 3 vaya a provocar aumentos en los alquileres y dijo que esa advertencia busca influir en los votantes antes de la elección del 3 de noviembre. La propuesta, aprobada por la Legislatura durante una sesión especial en Tallahassee para incluirla en la boleta, ampliaría la exención de vivienda principal y reduciría el límite del aumento anual del valor tasado de propiedades comerciales y segunda viviendas.

“No hay nada en la enmienda que diga eso”, afirmó DeSantis sobre la posibilidad de que suban las rentas. El gobernador calificó esos argumentos como una “incomprensión fundamental” de lo que plantea la medida, impulsada por él para aliviar los altos pagos en los impuestos a la propiedad.

El gobernador dijo que quienes sostienen esa advertencia suponen que los gobiernos locales reaccionarán de esa manera, pero instó a los electores a consultar a sus autoridades municipales y condales.

La Enmienda 3 no subirá los alquileres

El gobernador sostiene que la propuesta restringiría el crecimiento del valor tasado de las propiedades de alquiler y comerciales, lo que —según su argumento— limitaría el aumento de los impuestos que pagan sus propietarios.

La Enmienda 3 reduciría de 10% a 5% el tope anual de aumento de la tasación de propiedades sin homestead, categoría que incluye viviendas de alquiler. DeSantis dijo que, con ese cambio, los propietarios de esos inmuebles tendrían menos margen para afrontar alzas en la tasación que bajo las reglas actuales.

“Bajo el régimen actual, los gobiernos tienen más capacidad de apretar a las propiedades comerciales que la que tendrán si esto se aprueba”, afirmó.

Además, el gobernador añadió que el alivio tributario para los propietarios de viviendas principales podría dejar más dinero en manos de los residentes y estimular la actividad económica local. “Eso va a ayudar a la base económica”, dijo, al sostener que una economía más activa también puede generar mayores ingresos tributarios.

La propuesta para bajar los impuestos sobre la propiedad en Florida, elevaría la exención homestead para impuestos que no sean escolares a $150,000 en 2027 y $250,000 en 2028, con ajustes por inflación en adelante. Al ser una enmienda constitucional, para entrar en vigor, necesita el respaldo de al menos 60% de los votantes. La medida también establece disposiciones sobre el uso de los impuestos a la propiedad recaudados por condados y municipios.

Tomés Regalado, tasador de impuesto de Miami-Dade, recientemente a modo de ejemplo señaló que el propietario de una vivienda promedio que actualmente pague 6.800 dólares anuales en impuestos a la propiedad en el condado, si la enmienda pasa, podría pagar 4.300 dólares el primer año de aplicación de la medida y el segundo año, pagaría de impuestos menos de la mitad, unos 3.200 dólares, según sus cálculos.

Para muchos la Enmienda 3 sería el legado más importante de DeSantis, quien dejará la gobernación en enero de 2027, al concluir el máximo de dos mandatos consecutivos permitido para el cargo.

Apertura anticipada del intercambiador de Oslo Road

La rueda de prensa tuvo lugar en el intercambiador de Oslo Road y la I-95, en Indian River County, donde DeSantis anunció que la nueva conexión abriría un año antes de lo programado. Según el gobernador, la obra, valorada en unos $100 millones, será el primer nuevo intercambiador construido en esa zona en casi 50 años.

DeSantis dijo que el acceso directo a la I-95 reduciría a la mitad el tiempo de viaje para algunos conductores y aliviaría la congestión en los intercambiadores cercanos de Indrio Road y State Road 60. También anticipó una reducción de hasta 56% en los tiempos de respuesta de emergencias locales y una circulación más eficiente de mercancías en el sur del condado.

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