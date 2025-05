Florida: DeSantis y legisladores enfrentados por alivio fiscal sobre impuesto a la propiedad

Su negativa, justificada en que "no es el papel del jefe del Ejecutivo", agudizó las tensiones existentes con el Congreso, especialmente con el presidente de la Cámara, Daniel Pérez, en un debate crucial para el bolsillo de los floridanos.

"No, no voy a sentarme frente a un comité. Ese no es el papel del jefe del Ejecutivo", declaró DeSantis de manera tajante.

El gobernador ha sido crítico con la labor del comité, al que calificó de "espectáculo sin sustancia" (dog and pony show), sugiriendo que su verdadera intención es bloquear propuestas de alivio fiscal efectivas e inmediatas.

Roces

La disputa se enmarca en un contexto de creciente fricción entre DeSantis y la Cámara de Representantes, liderada por Pérez, en torno al presupuesto estatal y la estructura fiscal.

Mientras el gobernador impulsa un reembolso de $1.000 para los propietarios de viviendas –una medida que, según defiende, no requeriría cambios constitucionales–, el presidente Pérez ha desechado la idea, comparándola con políticas de California y afirmando que "estos cheques no resuelven el problema del impuesto a la propiedad".

Las propuestas para abordar la carga fiscal de los floridanos son notablemente distintas. DeSantis aboga por su reembolso directo y critica que las alternativas de la Cámara, como una reducción permanente del impuesto a las ventas, beneficiarían principalmente a los turistas.

Por su parte, la Cámara prefiere explorar cambios constitucionales más profundos, con posibles enmiendas que se votarían en 2026, y reprochó al gobernador no presentar un plan detallado sobre cómo se compensarían los fondos para servicios locales si se reducen los impuestos a la propiedad.

"No hace falta una audiencia de comité para eso. Solo requiere liderazgo", insistió DeSantis, quien también señaló una aparente contradicción en la postura de la Cámara: “Cuando llamé a una sesión especial sobre inmigración, dijeron que el gobernador no legisla. Ahora dicen que es mi responsabilidad decirles qué hacer. Hay que escoger una postura”.

Futuro incierto

A pesar de la ausencia del gobernador, el comité de la Cámara continuará sus reuniones durante el verano con el objetivo de preparar posibles enmiendas constitucionales.

Sin embargo, la falta de acuerdo entre el Ejecutivo y la Cámara, sumada a las advertencias de DeSantis de vetar cualquier paquete fiscal que no incluya un alivio significativo al impuesto a la propiedad, augura un verano de intensas negociaciones y posibles bloqueos legislativos.

Esta negativa a comparecer profundiza la división sobre cómo abordar el complejo tema del impuesto a la propiedad en Florida, dejando en el aire el futuro de cualquier reforma sustancial en la materia y el alivio esperado por muchos contribuyentes.