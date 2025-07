Inician demolición de la que fuera sede de Diario Las Américas por más de 10 años

El reciente inicio de la demolición marca un hito para esta dirección. Pronto, el lugar que una vez albergó la redacción de noticias del diario se transformará en 888 Brickell by Dolce & Gabbana, una torre de condominios de lujo sin precedentes.

Brickell sigue mirando hacia arriba

Desarrollado por JDS Development Group en colaboración con Dolce & Gabbana, este rascacielos de 90 pisos promete elevar aún más el perfil de Brickell como un epicentro de elegancia y sofisticación.

Con una altura de 1,049 pies, 888 Brickell se convertirá en la torre residencial más alta del área, superando todas las expectativas en términos de diseño, confort y exclusividad. Cada detalle de este proyecto, desde sus interiores hasta las amenidades de clase mundial, lleva la firma distintiva de Dolce & Gabbana, fusionando el glamour de la moda italiana con la funcionalidad y el lujo del diseño arquitectónico moderno.

Los 259 apartamentos del edificio, que van desde unidades de uno hasta cuatro dormitorios, no solo ofrecen residencias de alta gama, sino también acceso a un club exclusivo para miembros, un spa de servicio completo y restaurantes gourmet.

Plan de desarrollo propuesto al condado Miami-Dade

Honrar la historia

El desarrollador Tibor Hollo (1927-2024) "fue quien construyó la primera torre de Brickell (888 Brickell)", apuntó Ana Remos en un artículo publicado en este medio el 25 de agosto de 2017. En su reporte, Remos hace referencia no solo a este edificio, sino al legado de su compañía Florida East Coast Realty, fundada en 1972, y que estuvo a cargo de iconos de Brickell como One Bayfront Plaza, Venetia Tower & Marina, The Grand, Biscayne Bay Marriott, Opera Tower, Bay Parc Plaza y muchos más en Brickell, Coral Gables, etc.

Tibor Hollo, pionero del desarrollo urbano en Miami, fue un sobreviviente del Holocausto y emigrante húngaro que llegó a Estados Unidos con solo 18 dólares y construyó una de las carreras más influyentes en la historia de la ciudad. Fundador de Florida East Coast Realty, fue el primero en apostar por los rascacielos residenciales en Brickell y Downtown, y dejó su huella con obras emblemáticas como el Panorama Tower y el Omni International Mall. Su visión transformó la manera en que se vive y se trabaja en el centro de Miami.

Más allá de la construcción, Hollo fue un filántropo comprometido con su comunidad. Junto a su esposa Sheila, creó una fundación que apoyó la educación en salud para jóvenes y fundó la Escuela de Bienes Raíces en FIU. También donó un parque en Brickell que hoy lleva su nombre. Hasta sus últimos años, seguía activo en la empresa familiar, guiando a sus hijos y nieto. Su legado vive en el perfil moderno de Miami y en las generaciones que inspiró.

"Cuando Hollo llegó en 1956, Miami ya había experimentado varios ciclos dramáticos de auge y caída", informa el medio Miami New Times. "El sueño de Hollo era adaptar Miami, entonces una metrópolis en ciernes, a su visión de futuro", agrega el artículo.

Era un visionario: "A medida que su negocio crecía, empezó a dar conferencias en universidades sobre el día en que los rascacielos 'multiusos' del centro reemplazarían a los suburbios que se extendían a ambos lados de los Everglades".

Como se indica en el reporte, una vez Hollo dijo en una reunión cívica que había que expandir Miami hacia el sur, a la zona de Brickell, y propuso un túnel bajo el Miami River, propuesta que desató burlas. Unos cuantos años después la ciudad le dio la razón con inversiones millonarias para Brickell y la construcción de un nuevo puente sobre el río.

"Hollo construyó una torre de oficinas de gran altura en la zona, en el 888 de la avenida Brickell. El éxito de ese edificio demostró que el sueño era posible", reporta el medio citado antes.

PANORAMA TOWER 11 / 2017 / JJBLANCO.jpg La sede de DIARIO LAS AMÉRICAS desde el cielo, en una foto de archivo de 2017. (JJBLANCOH)

Las noticias no se detienen

El adiós al edificio en Brickell marca el fin de un capítulo, pero también el comienzo de una nueva era de modernidad y renovación.

Diario Las Américas, ahora ubicado en Coral Way, continúa su legado de informar y conectar con la comunidad. El primer periódico en español del sur de Florida, y el segundo a nivel nacional, se adapta a los cambios que moldean el dinámico paisaje de Miami y el mundo.

Ahora Diario Las Américas tiene su sede en 2150 Coral Way, 1st floor, Miami, FL 33145.

