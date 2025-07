Investigación de la Universidad de Florida busca proteger a polinizadores ante pesticidas dañinos

"Recuerdo haber pensado: 'Pero las abejas no saben leer las etiquetas'", comentó Wilson, director interino del departamento de ciencias del suelo, el agua y los ecosistemas del Institute of Food and Agricultural Sciences de la Universidad de Florida (UF/IFAS).

Combinando la experiencia de Chris Wilson en química ambiental y toxicología con la de Sandra Wilson en fisiología vegetal y horticultura, decidieron explorar la relación entre las prácticas de manejo de pesticidas, las plantas y los polinizadores.

Con una subvención de $750.000 del Instituto Nacional de Alimentos y Agricultura del USDA, los Wilson trabajan para minimizar la exposición de los polinizadores a concentraciones tóxicas de insecticidas comúnmente utilizados en la industria de la horticultura ornamental del país, valorada en $21,08 mil millones.

Cortesía/Fotografía de Tyler Jones, UF/IFAS. La estudiante de doctorado Vanesa Rostán selecciona una flor de lantana de la cual extraer néctar. Cortesía/Fotografía de Tyler Jones, UF/IFAS.

Los polinizadores, como las abejas, mariposas y colibríes, dependen de las plantas con flores para obtener néctar y polen. Sin embargo, estas fuentes de alimento podrían contaminarse con ciertos tipos de pesticidas utilizados para protegerlas de plagas y enfermedades. La ingestión o el contacto con pesticidas dañinos puede provocar alteraciones en el comportamiento de los insectos polinizadores, como desorientación, temblores y problemas reproductivos. En algunos casos, los efectos pueden ser letales.

"Los polinizadores, a quienes intentamos apoyar sembrando plantas ornamentales que florecen, podrían verse perjudicados involuntariamente por nuestros esfuerzos por ayudarlos", aclaró Sandra Wilson.

Uno de los objetivos clave del proyecto de los Wilson es comprender cómo las decisiones relacionadas con la aplicación de pesticidas influyen en la contaminación del néctar y el polen. A partir de estos hallazgos, buscan desarrollar una guía para que los agricultores minimicen la probabilidad de comercializar plantas que puedan presentar un alto riesgo para los polinizadores.

Mediante esta investigación, “esperamos encontrar un punto medio entre el uso de pesticidas en la producción de plantas ornamentales en macetas y la protección de los polinizadores frente a la exposición”, afirmó Vanesa Rostán, estudiante de doctorado del departamento de ciencias del suelo, el agua y los ecosistemas de UF/IFAS, quien labora con los Wilson.

Las primeras pruebas se centraron en analizar las concentraciones de tiametoxam, un insecticida sistémico de amplio espectro, en el néctar de la salvia Indigo Spires y demostraron que el método, la dosis y el momento de aplicación del pesticida influyen significativamente.

Las aplicaciones en bajas dosis de tiametoxam produjeron algunos de los resultados más contundentes. En las plantas que aún no habían florecido, el riego del suelo (empapar el suelo o drench) con el pesticida produjo concentraciones 117 veces mayores que las obtenidas mediante aspersión (aerosol o spray). En las plantas que ya habían florecido, el riego resultó en concentraciones 55 veces mayores que la aspersión.

“Inicialmente, esperaba que la aspersión de pesticidas produjera concentraciones más altas, ya que esa técnica aplica el producto justo donde están las flores”, explicó Chris Wilson.

"Sin embargo, la aplicación por riego o empapado del suelo resultó en concentraciones mucho mayores. Para mí, fue toda una revelación".

En un segundo estudio, aún no publicado, los Wilson analizaron el efecto del tiametoxam en el néctar de la lantana y descubrieron que la aspersión no resultaba en concentraciones detectables en la mayoría de los casos. Sin embargo, las aplicaciones por riego del suelo resultaron en niveles cada vez más altos a medida que aumentaba la dosis y los capullos maduraban.

Vanesa Rostán extrae néctar de una flor - Cortesía/Fotografía de Tyler Jones, UF/IFAS La estudiante de doctorado Vanesa Rostán extrae néctar de una flor de lantana con una pipeta. Cortesía/Fotografía de Tyler Jones, UF/IFAS

“La ausencia de los pesticidas detectables en el néctar tras la aspersión fue una sorpresa, pero la textura leñosa de las hojas de lantana podría estar impidiendo su absorción”, comentó Mia Cabrera, estudiante de posgrado en horticultura ambiental de UF/IFAS que participa en el proyecto.

Además de publicar sus hallazgos, los Wilson y sus estudiantes planean compartir los resultados con los productores a través de futuros talleres y videos informativos.

Finalmente, les gustaría colaborar con la industria de plantas ornamentales para desarrollar las mejores prácticas de manejo en la aplicación de pesticidas y la protección de los polinizadores.

