Referendo apuesta por devolver la vida al Miami Marine Stadium

MIAMI.- Después de 33 años de intentos infructuosos, la Ciudad de Miami propone transferir la reparación y gestión del Miami Marine Stadium y el parque adyacente Flex Park a una empresa comercial mediante un referendo.

Los votantes de la Ciudad de Miami decidirán el 18 de agosto si autorizan al ayuntamiento a entrar en un acuerdo de gestión de 40 años para este histórico recinto.

Según el acuerdo propuesto, Global Spectrum L.P., una empresa de gestión de eventos con sede en Filadelfia, supervisaría la operación y activación del recinto, mientras que Miami mantendría la propiedad.

De acuerdo con el lenguaje de la boleta, Miami recibiría el 93% de los ingresos brutos por eventos después de la deducción de una tarifa de gestión mensual de $33,333, así como el 85% de los ingresos por patrocinios. La empresa también aportaría hasta 10 millones de dólares para la restauración del estadio.

La Comisión de la Ciudad de Miami votó a favor de incluir la medida en la boleta electoral, dejando la decisión final en manos de los votantes.

Los partidarios afirman que el acuerdo ayudaría a restaurar y reabrir este emblemático sitio frente al mar, que permanece cerrado desde que fue dañado por el huracán Andrew en 1992.

Quienes apoyan la propuesta, entre ellos la organización Friends of Miami Marine Stadium, afirman que un operador privado con experiencia en la gestión de recintos de entretenimiento podría devolver al lugar el uso público regular, al tiempo que generaría ingresos para la ciudad.

Los opositores, como inversionistas, cuestionan la duración del acuerdo propuesto de 40 años y si los términos financieros protegen adecuadamente el interés público. Algunos también han expresado preocupación por entregar la gestión a largo plazo de un activo de propiedad municipal a una empresa privada.

Si se aprueba, el referendo autorizaría a la ciudad a ejecutar el acuerdo de gestión bajo los términos establecidos en la medida electoral. Si es rechazado, el acuerdo no entraría en vigor como está propuesto.

Historia

Diseñado por el arquitecto de origen cubano Hilario Candela y finalizado en 1963, el Miami Marine Stadium es ampliamente considerado un hito arquitectónico y fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 2018.

Fue construido como el primer recinto en Estados Unidos diseñado específicamente para carreras de lanchas motoras; presenta un techo de hormigón en voladizo único que enmarca espectaculares vistas abiertas de la Bahía de Biscayne y el horizonte del centro de la ciudad.

La característica distintiva del recinto es el escenario flotante sobre una barcaza, donde la bahía de Biscayne y el perfil urbano servían como telón de fondo para grandes actuaciones musicales de artistas como Queen, The Who, The Beach Boys, Ray Charles, Aretha Franklin y Kenny Rogers, entre otros.

Incluso Elvis Presley utilizó el recinto para la escena culminante de una carrera de lanchas en su película Clambake en 1967.

Durante la década de 1980, el Miami Marine Stadium fue sede de la celebración anual de Nuestra Señora de la Caridad, patrona de Cuba. Cada 8 de septiembre, una procesión marítima transportaba la venerada imagen de la Virgen a través de la Bahía de Biscayne desde el santuario La Ermita de la Caridad para celebrar su festividad con una multitud de cubanos exiliados en Miami.