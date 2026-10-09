viernes 9  de  octubre 2026
SEGURIDAD

Miami-Dade aprueba $1,234 millones para la Sheriff, pero advierte de menos agentes en las calles

Miami-Dade aprobó fondos para 200 puestos nuevos y horas extra récord. La Sheriff reclama $42 millones más; conozca sus razones y la vía de apelación.

Un residente interviene ante los comisionados de Miami-Dade durante la audiencia de aprobación del presupuesto condal 2026-2027

Un residente interviene ante los comisionados de Miami-Dade durante la audiencia de aprobación del presupuesto condal 2026-2027

D. CASTROPÉ
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El Condado de Miami-Dade notificó formalmente este jueves 8 de octubre a la Sheriff Rosie Cordero-Stutz que la oficina recibirá 1,234 millones de dolares en el año fiscal 2026-2027, un presupuesto récord que incluye 200 puestos adicionales, fondos para cubrir vacantes y la mayor asignación para horas extra en la historia de la agencia. La Sheriff sostiene que, pese a esos recursos, necesita otros 42.037 millones de dólares para cubrir obligaciones y contratar personal.

La Sheriff presentó al Condado una solicitud presupuestaria certificada por 1,048 millones de dólares. El presupuesto aprobado fue de 1,234 millones de dólares , es decir, 186,3 millones más, informó la alcaldesa Daniella Levine Cava junto al presidente de la Comisión, Anthony Rodríguez.

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Según el documento, el presupuesto adoptado financia los 200 puestos adicionales que pidió Cordero-Stutz: 80 agentes juramentados y 120 empleados civiles. También contempla unos 95 millones de dólares para horas extra y beneficios asociados, un ajuste por costo de vida para los empleados de la oficina y un suplemento salarial de 3,5% para el personal certificado por el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE).

La oficina reportó cerca de 300 puestos vacantes en junio de 2026. El Condado afirma que el presupuesto aprobado permite cubrir esas plazas y contratar a los 200 empleados nuevos, según las tendencias de contratación, renuncias y reclutamiento.

Además, el Condado destinará unos 21,3 millones de dólares fuera del presupuesto directo de la oficina para pagar deuda relacionada con vehículos, helicópteros, radios, sistemas de registros policiales e identificación de huellas, equipos y mejoras a instalaciones.

La notificación formal subraya que el apoyo del Fondo General a la oficina ha aumentado 37% desde el año fiscal 2022-2023, de aproximadamente 720 millones de dólares a 990 millones en el presupuesto adoptado para 2026-2027.

La seguridad pública fue una prioridad durante todo el proceso presupuestario, y el presupuesto final lo refleja”, dijo Levine Cava en el comunicado del Condado. La alcaldesa señaló que se aprobaron fondos para cubrir las vacantes y los nuevos puestos, además de recursos para otros servicios de seguridad pública y programas esenciales.

La Sheriff reclama $42 millones adicionales

Sin embargo, Cordero-Stutz afirma que el presupuesto adoptado deja a su oficina 42.037 millones de dólares por debajo de lo que necesita para atender compromisos existentes y contratar agentes y empleados civiles.

La oficina argumenta que 62,5 millones de dólares de una solicitud de aumento de 108,7 millones corresponden a convenios laborales, pensiones y costos de seguro médico establecidos antes de que la Sheriff asumiera el cargo. Según su versión, esos compromisos son obligaciones heredadas y no gastos de nuevos programas.

La Sheriff también señala que tiene 172 vacantes civiles cuya cobertura durante el año costaría 7,2 millones de dólares, cantidad que, según su oficina, no está contemplada en el presupuesto. Esos empleados atienden llamadas al 911, despachan agentes, mantienen sistemas tecnológicos y apoyan investigaciones. Cordero-Stutz sostiene que algunas plazas no se llenaron porque faltaba espacio para contratar, capacitar y ubicar al personal.

De no recibir más fondos, la oficina prevé cancelar seis clases y media de la academia, perder 325 contrataciones planificadas de agentes y 289 puestos civiles, y terminar el año con unos 180 agentes menos en las calles. Esas cifras son proyecciones de la oficina de la Sheriff. También ha pedido considerar un compromiso de 20 millones de dólares del recaudador de impuestos para salarios de agentes y horas extra, pero esos fondos todavía requieren aprobación del Departamento de Ingresos de Florida y no han sido asignados a la oficina.

Cómo puede apelar la decisión presupuestaria

Tras recibir la notificación formal, la Sheriff puede presentar una apelación ante la Comisión de Administración de Florida dentro de los 30 días. La petición debe comparar el presupuesto que propuso con el aprobado por la Comisión condal y exponer los motivos de la apelación; también debe entregarse una copia al Condado.

La ley estatal dispone que la Oficina Ejecutiva del Gobernador celebre una audiencia sobre el caso y envíe sus conclusiones y recomendaciones a la Comisión de Administración, integrada por el gobernador y el gabinete estatal. Esa comisión puede confirmar la decisión del Condado, aprobar partidas propuestas por la Sheriff o modificar el presupuesto conforme a los límites legales.

Cordero-Stutz dijo que acudirá a esa instancia y que presentará alternativas de ahorro para cubrir lo que considera obligaciones previas a su gestión, sin aumentar impuestos ni recortar programas del Condado. La ley contempla, además, que una Sheriff solicite fondos adicionales al Condado ante una emergencia; si la petición es rechazada total o parcialmente, puede llevarla también ante la Comisión de Administración.

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