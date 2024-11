Paseo nocturno en el Jardín de Fairchild: Un destello de magia en Miami

Durante el recorrido nocturno de Night at the Garden, cada rincón del icónico jardín botánico Fairchild narra una historia y las luces parecen moverse al ritmo del viento, generando un espectáculo inmersivo que transforma sus 83 acres en un reino mágico que invita a niños y adultos a explorar un mundo de aventuras interactivas y fantasía.

Entre las atracciones del lugar, destaca el Puente de las Orquídeas, donde un sendero iluminado por un arcoíris lleva a descubrir maravillas nocturnas. También cautiva a niños y adultos la interacción con 'Arquímedes', un sabio árbol parlante. Y, sin duda, las sombras y juegos de luces que proyectan gigantescos paisajes, símbolos, figuras de ensueño, y destellos de estrellas son parte de una travesía imperdible en el jardín encantado, al igual que la música que invita a todos a bailar en una sinfonía de colores.

