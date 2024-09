Jardín Botánico Fairchild celebra la Herencia Hispana con festival caribeño

En medio de un ambiente lleno de magia, Fairchild Tropical Botanic Garden, el festival invita a redescubrir la riqueza natural que ha nutrido no solo sus cuerpos, sino también su identidad a lo largo del tiempo.

“El evento está estructurado para que todos puedan disfrutar al máximo de la diversión y la comida. Habrá puntos de venta, juegos, música, etc. Será una experiencia culinaria inolvidable en la que los invitados podrán degustar distintos sabores alrededor del mapa caribeño de Fairchild”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS Nannette M. Zapata, Directora Adjunta del Jardín Botánico Tropical Fairchild.

“El festival también contará con un Island Market [Mercado de la isla] en el que se ubican vendedores de productos artesanales y comida que realmente celebran la magia del Caribe. Por lo que este evento no sólo celebra las diversas culturas, sino que también ofrece una oportunidad para que nuestra comunidad se reúna y experimente la calidez y la hospitalidad de los caribeños”, agregó Nannette M. Zapata sobre el evento en el que realizarán carreras de sacos, juegos tradicionales sobre el césped, dominó y las damas gigantes, y experiencias que fomentan el sentido de comunidad y la competición amistosa.

Para comprar entradas haga clic aquí.

Fairchild Tropical Botanic Garden está ubicado en la 10901 Old Cutler Rd, Coral Gables, FL 33156

Embed - Fairchild Garden on Instagram: "Sizzle your senses at our one-day culinary celebration of the Caribbean! Gather your crew and ignite your taste buds with tropical flavors and island vibes. Each dish tells a story of rich culture, history, and endless sun. No need for a plane ticket—this is your passport to paradise. 1w"