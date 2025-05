Triple engaño en Florida, hombre es arrestado por mantener tres matrimonios al mismo tiempo

Betsey Jr. enfrenta cargos por el delito grave de bigamia, de acuerdo con la legislación de Florida que no usa el término poligamia en esta acusación, y se declaró inocente.

Cronología del caso

El elaborado engaño, que se extendió desde 2020 hasta su descubrimiento en 2024, implicó una cuidadosa planificación.

Se dice que Betsey contrajo matrimonio con una mujer identificada como ‘Tonya’ en el condado de Duval en noviembre de 2020.

Posteriormente, y sin disolver legalmente su primer enlace, se casó con ‘Brandi’ en el condado de Manatee en febrero de 2022.

Luego, en noviembre de ese mismo año, unió su vida a la de ‘Michele’ en el condado de Hernando, manteniendo así tres uniones vigentes.

"Si los condados se hubieran comunicado entre sí, me habría ahorrado mucho dolor, dinero y estrés", declaró Tonya a ABC Action News, quien expresó la frustración compartida por las tres mujeres ante las aparentes lagunas del sistema.

Henry Betsey y Michelle.png Henry Betsey y Michele. Cortesía Michele

Descubrimiento

Las investigaciones sugieren que Betsey Jr. empleaba un método consistente: contactaba a mujeres recientemente divorciadas a través de populares aplicaciones de citas como Tinder, Bumble y Match.com.

Se presentaba como un hombre encantador y listo para una relación seria, utilizando frases en su perfil como: "Buscando una mujer hermosa que entienda los altibajos de la vida, sea confiable y sin juegos".

Una vez establecido el contacto, las relaciones avanzaban a una velocidad vertiginosa. Michele relató que su noviazgo y matrimonio ocurrieron "en un lapso de aproximadamente tres semanas".

El fraude comenzó a desvelarse cuando Tonya, su primera esposa, empezó a tener sospechas. Fue cuando emprendió una meticulosa búsqueda personal, revisando los registros matrimoniales condado por condado en Florida.

"Simplemente comencé condado por condado, ingresando su nombre. Y fue cuando descubrí el matrimonio con Michele y el matrimonio con Brandi", explicó.

Tras el hallazgo, Tonya contactó a Michele, quien quedó consternada. "Ella me encontró y me envió un mensaje, y yo no tenía idea de que ella todavía estaba casada con él", comentó Michele. Ella alertó a las autoridades del condado de Hernando, desencadenando una investigación formal.

Motivaciones

Las autoridades presumen que las motivaciones de Betsey eran principalmente financieras. Tras cada boda, el hombre insistía en abrir cuentas bancarias conjuntas y, según los testimonios, pronto exhibía un comportamiento “controlador y abusivo”.

Brandi recordó que Betsey le propuso unir sus cuentas bancarias apenas cinco días después de casarse y, ante su negativa, se tornó "verbalmente agresivo", lo que la llevó a expulsarlo de su hogar.

Tanto Michele como Tonya relataron experiencias similares y obtuvieron órdenes de protección por violencia doméstica.

Consecuencias y fallas

Betsey fue arrestado el año pasado en el condado de Seminole. La bigamia, según el Estatuto 826.01 de Florida, es un delito grave de tercer grado, punible con hasta 5 años de prisión y multas de hasta $5.000.

La singularidad del caso sorprendió incluso al juez en su primera comparecencia: "Estoy mirando esto. Es tan extraño. Nunca recibimos un caso como este".

El caso subraya la facilidad con la que Betsey obtuvo múltiples licencias de matrimonio sin que se detectaran sus uniones previas.

"Vas a la División de Registros, solicitas una licencia de matrimonio. Nos casamos allí mismo en el tribunal, sin preguntas. No hubo nada que se marcara en el sistema", detalló Michele.

Betsey se declaró inocente y tiene programada una nueva audiencia judicial este mes. Solicitó el divorcio de Tonya y la anulación de sus matrimonios con Michele y Brandi.

Mientras tanto, las tres mujeres esperan que se haga justicia. "Existe la posibilidad de que simplemente se vaya con libertad condicional. No hay nada que le impida hacer esto de nuevo", expresó Michele con preocupación.

Este insólito suceso abre un debate sobre la necesidad de mejorar la interconexión entre los sistemas de registros civiles en los condados de Florida y la viabilidad de un sistema de registro matrimonial a nivel nacional para evitar que situaciones como esta se repitan.