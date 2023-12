FOTOGALERÍA: Descubren un pasadizo en la casa del fiscal Nisman que da a otro apartamento

En Argentina, sigue siendo noticia la repentina muerte del conocido fiscal antiterrorista argentino, Alberto Nisman. Las primeras versiones de las autoridades gauchas arrojaban la hipótesis del supuesto suicidio, al señalarse que no habrían participado terceros en el deceso, provocado por arma de fuego. No obstante, en las últimas horas sugieron elementos que han teñido de misterio el suceso.

El último elemento que se suma a esta investigación, y según informó la agencia DyN, investigadores descubrieron una pisada de apariencia reciente y una huella digital en un pasadizo dentro del apartamento de Nisman que comunica con otra vivienda del edifico y que se ha reseñado está habitada por un ciudadano extranjero. Los criminalistas averiguan si las huellas pertenecerían a algún técnico de reparación de aparatos de aire acondicionado presentes en el sitio, o a otro individuo.

Según el diario argentino Clarín, el pasadizo encontrado enlaza un apartamento donde vive un extranjero no iraní con la residencia del fiscal muerto. Como puede observarse en las imágenes, se compone de un angosto pasillo donde están situardos los aparatos de aire acondicionado.

Además miércoles, se sumó la declaración del cerrajero que fue llamado a abrir la puerta de servicio de la residencia del fiscal, por la madre de Nisman y sus guardaespaldas, para acceder al domicilio el pasado domingo. El trabajador afirmó que este acceso al apartamento del funcionario, escena del suceso, no estaba completamente cerrado y que podía ser abierto fácilmente.



(TWITTER)

El cerrajero, identificado en los medios argentinos únicamente con su primer nombre, Walter, dijo a los periodistas que aunque esta puerta tenía puesta la llave por dentro, no se encontraba cerrada herméticamente. "Había que girar un milímetro la llave, que normalmente se cae. La llave estaba puesta, simplemente la levanté, la empuje y con un gancho la abrimos... Si hubiera estado cerrado con llave tendría que haber agujereado la puerta", dijo a la salida de una sede de la fiscalía, dónde aseguró que había comparecido a rendir su declaración en el marco de la investigación.



(TWITTER)



(TWITTER)

Los misterios del caso

¿Estaba abierta la puerta de servicio del fiscal?, ¿alguien habría entrado por ese pasadizo? Aparte de estas dos preguntas, otras ocho dudas se despenden de una publicación del diario El Clarín. Todas estas dudas rondan en la mente de los ciudadanos de la nación suramericana, quienes esperan se esclarezca el fallecimiento.



(TWITTER)

1.- ¿Trabajo arduo para no concretarlo?

Por WhatsApp, el sábado, Nisman mantuvo un intercambio de mensajes con Waldo Wolff, el vicepresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, en los cuales dejó claro su mucho afán de cara a su presentación del lunes en el congreso, pues en una foto que envió se aprecia el uso de seis resaltadores y un bolígrafo, en medio de papeles de trabajo.

Como se conoce, el funcionario comparecería ante la instancia legislativa, en torno a su denuncia contra la presidenta argentina, Cristina Fernández, por supuesto encubrimiento vinculado con unataque terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994, con saldo de 85 personas muertas.

2.- ¿Por qué no dejaron entrar a los médicos al edificio?

Según refiere El Clarín, personal del Sistema de Emergencias Médicas de Buenos Aires (SAME) acudió al lugar, tras recibir llamadas de emergencia, pero sus médicos nunca pudieron acceder a la residencia de Nisman, en el piso 13 de la torre Le Parc, del sector Puerto Madero, uno de los 48 barrios que componen la capital argentina. Dos ambulancias habrían llegado al sitio, en dos momentos de la noche, pero, según refieren fuentes del área de salud, trabajadores de seguridad del edificio les impidieron el ingreso.

3.- ¿Por qué el secretario de Seguridad de la presidenta argentina llegó antes que el juez y la fiscal?

Ha despertado polémica que el secretario de Seguridad de la presidenta argentina, Sergio Berni, llegara antes que el juez y la fiscal a la escena del crimen, según lo publica el Diario El Clarín. “Llegué dos minutos antes que el juez y una hora después llegó la fiscal” Viviana Fein, señaló el secretario, en cita que hace el rotativo de una entrevista concedida a Nelson Castro, en TN. Berni agregó que pretendía velar porque “nadie ingresara ni tocara nada”.

4.- ¿Por qué dejó lista de compras para el lunes?

Jorge Kirszenbaum, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), quien tenía frecuentes contactos con el fiscal, reveló que entre los papeles encontrados en el marco de las averiguaciones fue hallada una nota en la cual Nisman giraba instrucciones a una empleada doméstica, sobre compras para el lunes.

5.- ¿Por qué habría empleado un arma prestada, si poseía dos?

Refiere El Clarín que el Registro Nacional de Armas hace constar que Alberto Nisman poseía dos armas. Ninguna de las dos es la pistola Bersa calibre .22 de donde salió el proyectil. Ésta, es propiedad de Diego Lagomarsino, empleado de la Fiscalía. Según declaró este trabajador a las autoridades, Nisman se la solicitó en calidad de préstamo, para defenderse ante cualquier eventualidad.

6.- ¿Por qué poca escolta, si era amenazado?

A pesar de que tenía asignados 10 policías federales para custodiarlo, el sábado lo dejaron solo. Dos custodios declararon que habían acordado reencontrarse el domingo a las 11:30 de la mañana y que Nisman no respondió el timbre.

7.- ¿Por qué suicidarse, si Nisman no tenía ese perfil psicológico?

El psiquiatra Hugo Marietán desestima el suicidio en personalidades como las del fiscal, destaca El Clarín.

8.- ¿Por qué no tenía pólvora en las manos?

No había pólvora en las manos del fiscal argentino de acuerdo con el barrido electrónico realizado por las autoridades, según lo informó Viviana Fein, fiscal que investiga su fallecimiento. No obstante, la funcionaria no descartó el suicidio, como arrojaron versiones preliminares. “Al ser un arma de un calibre pequeño, calibre .22 y no un arma de guerra, usualmente esto provoca que el barrido electrónico no arroje resultados positivos”, agregó la fiscal, en declaraciones a una emisora de radio local. Indicó que aún se espera por el resultado de todas las pruebas, incluyendo una de ADN en el arma.

Gobierno desestima denuncias

Mientras, el gobierno argentino desestimó el miércoles la denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández, cuyo contenido completo se dio a conocer, al señalar que el investigador "pecó de ingenuidad" al ser engañado por agentes de inteligencia que le pasaron datos falsos.

El secretario de la presidencia, Aníbal Fernández, calificó de "endebles" y "sin asidero" las acusaciones de Nisman contra la presidenta por ser la supuesta ideóloga de un plan para garantizar la impunidad de los sospechosos iraníes del atentado perpetrado en 1994.

El último mensaje difundido por Nisman en WhatsApp

Según medios locales, éste fue el último mensaje que Nisman envió por WhatsApp

"Éste es un mensaje de difusión masiva para un grupo pequeño y querido de amigos y allegados que no siguen el día a día mi actividad. Es simplemente informativo, por favor no responderlo.

Debí suspender intempestivamente mi viaje de 15 años a Europa con mi hija y volverme. Imaginarán lo que eso significa. Pero a veces en la vida los momentos no se eligen. Simplemente las cosas suceden. Y eso es por algo. Esto que voy a hacer ahora igual iba a ocurrir. Ya estaba decidido. Hace tiempo que me vengo preparando para esto, pero no lo imaginaba tan pronto. Sería largo de explicar ahora. Como ustedes ya saben, las cosas suceden y punto. Así es la vida. Lo demás es alegórico. Algunos sabrán ya de qué estoy hablando, otros algo imaginarán y otros no tendrán ni idea...

Hasta dentro de un rato. Me juego mucho en esto. Todo, diría. Pero siempre tomé decisiones. Y hoy no va a ser la excepción. Y lo hago convencido. Sé que no va a ser fácil, todo lo contrario.Pero más temprano que tarde la verdad triunfa. Y me tengo mucha confianza. Haré todo lo que esté a mi alcance, y más también, sin importar a quién tenga enfrente.

Gracias a todos. Será justicia.

¡Ah! Y aclaro, por si acaso, que no enloquecí ni nada parecido. Pese a todo, estoy mejor que nunca. Jajaja :)

Alberto Nisman".

Video inspeccionan la vivienda donde murió Nisman