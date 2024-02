La locutora Betty Pino murió tras una operación en sus glúteos

","

Al parecer en junio, Betty Pino se sometió a un procedimiento para remover la silicona que hace cuatro años se había inyectado en los glúteos. No se sabe quién le inyectó la silicona. Estas inyecciones están prohibidas en Estados Unidos.

","

Pino acudió al doctor Constantino Mendieta para retirar la silicona de sus glúteos. Tras el procedimiento fue enviada a su casa, pero un mes después fue ingresada al hospital luego de que las heridas se le infectaran.

","

Pino sufrió una sepsis y esta se complicó a tal punto que los médicos tuvieron que amputarle pies y manos. La locutora se encontraba en coma cuando le realizaron las amputaciones.

","

Luisa Haza, amiga de Pino, afirmó a DIARIO LAS AMÉRICAS: u201cPara mí ha sido muy doloroso, lo que no quería era ver como esto se ha convertido en un circo mediático. Todo salió a relucir de una manera muy brusca y muy fuerte. La familia lo quiso mantener todo muy privado y todas sus amigas lo entendimos a tal extremo que había una vocera para mantener esto como Betty lo hubiera querido u201d.

","

Añadió: u201cPienso que esto puede servir para parar que gente que no tiene conocimiento haga cirugías y para concientizar sobre el peligro que implica hacerse una cirugía, sobre todo una estética u201d.

","

La autopsia no especifica si hubo o no negligencia, mientras el doctor niega que el procedimiento que le realizó a Pino esté relacionado con su muerte. Las hijas de Betty Pino aún no se manifiestan sobre una posible demanda.

","

u201cTengo entendido que quieren hacerla pero todavía no he hablado con ninguna de las dos. Yo no tengo conocimiento de eso. No descarto que puede haber una posibilidad, pero no he podido hablar con ninguna de sus hijas. El dolor que tiene la familia de Betty no tiene nombre u201d, aseguró Haza.



[email protected]

"],".article .article-multimedia-tabs":["

Imagen

"],".article .article-multimedia-content":["

Betty Pino. (CORTESÍA)

"],".article .left-side .related":["

"]