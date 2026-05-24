domingo 24  de  mayo 2026
Fórmula 1

Kimi Antonelli conquista Canadá y amplía su ventaja en la Fórmula 1

Kimi Antonelli ganó el GP de Canadá y logró su cuarta victoria consecutiva en Fórmula 1, ampliando su ventaja en el Mundial tras el abandono de George Russell.

El piloto italiano Kimi Antonelli, ganador de la carrera Mercedes, es levantado por el piloto británico Lewis Hamilton (izquierda) y el técnico compuesto por equipos senior de carreras de Mercedes, Dean Hale, cuando el piloto holandés Max Verstappen, se une a la celebración en el podio al final del Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá de 2026

El piloto italiano Kimi Antonelli, ganador de la carrera Mercedes, es levantado por el piloto británico Lewis Hamilton (izquierda) y el técnico compuesto por equipos senior de carreras de Mercedes, Dean Hale, cuando el piloto holandés Max Verstappen, se une a la celebración en el podio al final del Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá de 2026

Geoff Robins / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El joven talento italiano Kimi Antonelli volvió a hacer historia este domingo al ganar el Gran Premio de Canadá y sumar su cuarta victoria consecutiva en la temporada 2026 de la Formula 1.

Con apenas 19 años, el piloto de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team se consolida como el gran dominador del campeonato mundial tras aprovechar el abandono de su compañero George Russell en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

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Antonelli se convirtió además en el primer piloto en la historia cuyos primeros cuatro triunfos en Grandes Premios llegan de manera consecutiva, confirmando el enorme impacto que ha tenido en la máxima categoría del automovilismo.

“Vamos a seguir subiendo el listón”, declaró el italiano tras la carrera, en la que mostró nuevamente sangre fría y agresividad para imponerse en un fin de semana lleno de tensión interna dentro de Mercedes.

El siete veces campeón mundial Lewis Hamilton terminó en la segunda posición con Ferrari, mientras que Max Verstappen, de Red Bull, completó el podio.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto firmó una destacada sexta posición con Alpine, su mejor resultado de la temporada 2026 tras el séptimo lugar conseguido en Miami semanas atrás.

La carrera estuvo marcada por el intenso duelo entre Antonelli y Russell. El británico, que había salido desde la pole position y lideró buena parte de la prueba, protagonizó varios adelantamientos y maniobras límite con su compañero antes de abandonar por problemas mecánicos en la vuelta 30.

La rivalidad entre ambos ya había explotado públicamente durante la carrera esprint del sábado, cuando Antonelli acusó a Russell de haberlo sacado de pista en una acción “desleal”, obligando al jefe de Mercedes, Toto Wolff, a intervenir para calmar los ánimos.

Tras su abandono, Russell mostró toda su frustración golpeando su monoplaza y lanzando una pieza del habitáculo a la pista. Más tarde explicó que el motor se apagó “sin previo aviso” y aseguró sentirse “tremendamente molesto” por lo ocurrido.

Con este triunfo, Antonelli amplía a 43 puntos su ventaja sobre Russell en la clasificación del campeonato y se perfila cada vez más como el gran favorito al título mundial de Fórmula 1 en 2026.

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