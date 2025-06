Mireya Goñi Camejo: "Escribir para mí es una necesidad"

A propósito de este nuevo poemario, la autora comentó sobre su proceso creativo y los hilos que conectan su poesía con la memoria.

¿Qué significa este libro para usted?

Es una realización. Es mi segundo libro de poemas. El primero fue un sueño muy viejo, desde que era muy jovencita y, cuando pude, lo hice con mis propios esfuerzos en Amazon. Una amiga me dice que el primer libro es siempre el de la vergüenza, pero yo lo amo porque fue mi primer intento y estoy orgullosa de haberlo hecho.

Este, sin embargo, fue una fabulosa sorpresa. El 29 de diciembre de 2024 recibí un email del director de la Editorial Betania, donde me decía que había leído mis poemas en Linden Lane Magazine, que le habían gustado mucho y que le gustaría publicarlos con Betania. Ese email fue uno de los mejores regalos de fin de año y no fue el mejor solo porque fue superado por la noticia de que sería abuela de una beba en 2025.

Este libro marca otra etapa de vida. Pienso que es la madurez. A los cincuenta y ocho se pueden valorar y recordar: tiempo, sucesos, acciones, decisiones. Se puede disfrutar una vida muy llena de experiencias. Escribir forma parte del placer, de la posibilidad de expresarme, de hablarle a mis hijos de otra manera, de declararle amor a mi esposo una y otra vez; de revelar preocupaciones, angustias cotidianas o inusuales. Estamos viviendo tiempos convulsos, cambios bruscos, caminos agrestes hacia cambios necesarios. Todo eso está ahí porque los sucesos de la vida cotidiana, aunque estén a kilómetros de distancia, nos afectan en mayor o menor medida. Las distancias ahora no impiden los mensajes, ni las comunicaciones, yo diría que estamos más cerca que antes, estamos a un click en el teclado. Entonces este libro significa libertad, ser libre de poder decir todo lo que necesito expresar y es una manera de acortar las distancias.

Como escritora ha sido todo un proceso. Algunos poemas estuvieron guardados bastante tiempo, varias situaciones me llevaron a dudar de ellos. Amigos entrañables y Betania me decidieron a abrir otra vez esa gaveta. Para esta edición he releído los poemas con ojo crítico, lo cual es muy difícil, porque cuando revisamos nuestra propia obra viciamos la lectura, se saltan las falencias, porque repetimos casi de memoria. Creo que el tiempo que los poemas estuvieron en la gaveta me ayudó a retomar temas, a revisar poemas anteriores, a incluir o cambiar palabras, puntuación, rima, orden de los versos. Ha sido posible una introspección. Fui capaz de descartar poemas del libro anterior, pero que para este ya no funcionaban igual. Así es que, como escritora, ha sido un camino de subir la cuesta, de crecer y de saber que aún falta por recorrer y por aprender. Pero ha sido muy disfrutable. Estoy muy contenta con el resultado.

presentación libro “De orillas, robles y madreselvas” se presenta el sábado 21 de junio a las 8:30 PM en Artefactus Cultural Arts Center. Cortesía de la autora

¿Cuándo escribió los poemas del libro?

Algunos son de hace muchos años, más de veinticinco. Los de la abuela, por ejemplo, son eternos para mí y no puedo desprenderme de ellos. Otros, son de 2019 y 2020, cuando debí estar en casa recuperándome de una cirugía grande primero, hay un poema que habla de eso; y luego, el Covid que nos mantuvo mucho tiempo aislados. Los libros, la poesía, el patio, las flores, los árboles constituyeron recurso obligado y alivio a las tensiones, al estrés y la incertidumbre. Fue una etapa de mucho escribir y de hablar con las personas por teléfono, por zoom, por email, gracias al moderno click; pero faltaba el contacto humano cercano, salvo el de la familia que vivía en casa, y eso generó muchas reflexiones y muchos versos. Otros, los de la tercera y cuarta parte del libro, son de los últimos dos años, el más reciente es de diciembre de 2024. Aunque hubo meses en que no podía escribir nada, las pérdidas sin vuelta atrás también hacen que se guarden los versos en la gaveta.

¿Qué es para usted la poesía?

Eso es muy difícil de definir. A veces liberación total; otras, tormento. Las palabras me torturan, lo explico en un poema. Siento que tengo que expresar algo y no sale, siento el golpe de la emoción, el pecho apretado, las ideas se agolpan mientras no tienen orden. A veces me paso días “escribiendo” en mi mente; rechazo frases, otras se me olvidan, significa que no eran las adecuadas; frases, versos o ideas que se repiten, no se olvidan; para mí, significa que esas son, que por ahí va la cosa y que no puedo perderlas. Con frecuencia quiero escribir sobre algo e intento explicarme a mí misma lo que siento y lo que quiero decir. Cuando soy capaz de explicarme a mí misma, entonces puedo ordenar ideas y me siento a escribir. Escribir para mí es una necesidad, siempre lo ha sido, desde pequeña. Me libera de cargas, me salva de morir asfixiada por exceso de emociones de cualquier tipo; me salva de los dolores de cabeza, aunque me los provoca cuando las palabras no salen. No me salva de las migrañas. También escribo cuentos. Pero la poesía me provoca un placer muy grande ante la posibilidad de jugar con las palabras de una manera muy particular.

“De orillas, robles y madreselvas” está disponible en la página de la Editorial Betania y en librerías españolas. Próximamente estará también en Amazon. El poemario se presenta el sábado 21 de junio a las 8:30 PM en Artefactus Cultural Arts Center (12302 SW 133rd CT. Miami, FL 33186).