"El Güije y la Nereida": Un romance entre el misticismo afrocubano y la poesía del sitar

Las nereidas son consideradas divinidades marinas, protectoras de quienes surcan los mares. Por su parte, los güijes habitan en las charcas de Cuba y cuidan de la naturaleza, esa "espiritualidad del bosque" que describió la etnóloga Lydia Cabrera al hablar del monte, donde "vive cuanto hay que sobrenatural y misterioso" (Eggüe o Vichichi Nfinda, Revista Bimestre Cubana, Vol. LX 1947).

Las mitologías afrocubana y griega comparten con instrumentos como la flauta, el piano, el tambor batá, la kalimba, el bajo y el hipnotizante —y también melancólico— sitar.

El mágico enlace entre el duendecillo y la ninfa se teje musicalmente en un cuidadoso arreglo que integra diversos sonidos y logra, como en la pintura, recrear la profundidad de los paisajes. Este efecto es el resultado de un equipo de artistas integrado por el propio Díaz, compositor del tema y quien por muchos años se ha dedicado al estudio del sitar. Se le unen Sergio Lastres, creador de la portada del sencillo, y los músicos Eduardo Rodríguez, Michael Gil, Manuel Clua y Gonzalo Terán.

Un punto aparte merece la interpretación de la cantante Lenia Díaz, cuya voz se entremezcla de manera perfecta con la historia y nos adentra en un espacio mítico donde reinan el placer y lo lúdico. Su canto, hecho de dulzura y vibratos, es agua de mil maneras, es quietud de la laguna, risa de charca, golpe de olas, alma de pleamares.

El nuevo sencillo del sitarista cubano es una experiencia auditiva única, no solo porque el creador ha logrado resaltar la belleza del amor entre seres de diferentes culturas, sino por la riqueza musical de unir instrumentos de diversas procedencias.

Arsenio Díaz se ha dedicado a la investigación y fusión de sonidos afrocubanos e internacionales, logrando interesantes resultados que enriquecen sus piezas, con instrumentos y tradiciones musicales de alto valor cultural y poca difusión en tiempos de uniformidad y monotonía en la música. De ahí el valor de su trabajo experimental y creativo, sin dudas un aporte necesario a la música contemporánea.

Entre sus temas resalta “La Rumba de Sandokan”, otra interesante fusión de instrumentos como las tumbadoras, el udu y el misterioso sitar. En esa línea, ha realizado trabajos multidisciplinarios que alimentan el panorama cultural de Miami, donde combina el teatro, la danza y la interpretación actoral con el sonido envolvente del sitar, en trabajos como “Six feet away”, con el reconocido actor Juan David Ferrer, y el proyecto audiovisual “Shangó”, con la bailarina Marisol Blanco.

Sobre los músicos

Lenia Díaz en la voz, quien trabaja asiduamente en la banda Celia Cruz All Stars, además de haber compartido escenario con artistas como Ricardo Montaner entre otros.

Eduardo Rodríguez en la percusión, quien ha grabado y realizado giras con Gloria Estefan and the Miami Sound Machine, Celia Cruz, Paquito D' Rivera, Ricky Martin, Marc Anthony, Carol King, Stevie Wonder, Bacilos, Chayanne, Tito Puente, Barry Gibb, Son by 4 entre otros.

Michael Gil en la kalimba y percusión, maestro multiinstrumentista, compositor y director, quien ha trabajado con organizaciones como Musicall, Teatro en Miami Studio, Fundarte, Artefactus Cultural Project, Fundación Cuatrogatos, Anti Heroes Project, Miami International Book Fair, Conecta Miami Arts Inc., y Miami Dade College.

Manuel Clua en la flauta, graduado de música clásica y flauta, ha destacado como músico en dos compañías de teatro diferentes: Teatro Estudio y Gigantería antes de unirse a la banda de rock progresivo Naranja Mecánica.

Gonzalo Terán en el piano, bajo, mezcla y master, graduado de música clásica, ha incursionado en la música popular y el jazz con Fernando Zaldívar y Gustavo Pires, entre otros. Adquirió maestría en arreglos, programación y producción musical con Máximo Pera Renauld.

Sergio Lastres, creador de la portada. Pintor, grabador, escultor e ilustrador quien ha exhibido su obra en varias ciudades de Estados Unidos, y en otros países como Perú, España, México, Argentina, Puerto Rico, Venezuela, y Suiza. También expuso su trabajo en la Base Naval de Estados Unidos en Guantánamo-Cuba. Además, ha hecho diseño de portadas e ilustraciones para varios libros, publicaciones y discos.

Más sobre el artista

Arsenio Diaz se graduó de Guitarra Clásica en Cuba en el año 2003. Establecido en Estados Unidos, fue contratado por el Miami Dade College como profesor de guitarra clásica, y fue aceptado como estudiante por Bharti D. Chokshi, presidente ejecutiva de la Asociación de Artes Escénicas de la India (APAI), para recibir lecciones de sitar y música clásica de la India.

Siguiendo su pasión por la etno-convergencia y el multiculturalismo, Arsenio ha estado creando e interpretando música destinada a educar, construir puentes entre culturas, e inspirar y unir a personas de todo el espectro de la humanidad. Fusionando la sonoridad del sitar con melodías y patrones rítmicos del repertorio afrocubano, ha tenido como objetivo crear conciencia sobre la necesidad de preservar el patrimonio y las tradiciones culturales.

Cabe destacar que por tres años consecutivos (2022, 2023, y 2024) Arsenio ha sido galardonado con el programa de becas: Miami Individual Artists (MIA) del Departamento de Asuntos Culturales del Condado Miami-Dade. Estos premios le han ayudado a utilizar su conocimiento y experiencia para crear e interpretar música enfocada en su visión, y trabajar con excelentes organizaciones como son el Departamento de Asuntos Culturales del Condado Miami-Dade, Faena Art, Conecta Miami Arts, Fundarte, Miami Light Project, Rotary Club, Artefactus, entre otras.

Puede conocer más en mysticalsitar.net y @mysticalsitar