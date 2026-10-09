Copiloto de Flydubai planeaba un atentado en Israel inspirado por el 9/11

Texto: Un pasajero de un vuelo de Flydubai que tenía como destino Tel Aviv y fue desviado de su ruta afirmó que uno de los pilotos intentó estrellar el avión y matar a todos los que iban a bordo, después de que ambos pilotos fueran encontrados heridos al aterrizar en Arabia Saudita.

Pasajeros abordan un vuelo de Flydubai con destino a Dubái antes de su despegue del aeropuerto Ben Gurión, cerca de Tel Aviv, el 30 de septiembre de 2026.

DUBÁI.- El copiloto omaní que intentó tomar el control de un vuelo de Flydubai para estrellarlo contra el aeropuerto de Tel Aviv planeaba perpetrar un atentado terrorista inspirado en los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, según las conclusiones de la fiscalía de Emiratos Árabes Unidos divulgadas el viernes.

Los atentados del 9/11 fueron una serie de ataques coordinados por el grupo terrorista Al Qaeda, que secuestró cuatro aviones comerciales en EEUU. Dos de ellos impactaron contra las Torres Gemelas de Nueva York, otro contra el Pentágono y el cuarto se estrelló en Pensilvania. Cerca de 3.000 personas murieron.

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El vuelo de Flydubai partió de Dubái el pasado 30 de septiembre con destino a Tel Aviv con 174 pasajeros a bordo, en su mayoría israelíes. La resistencia del capitán y la intervención de varios pasajeros permitieron frustrar el ataque y recuperar el control de la aeronave, que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita.

Acusación fiscal

El copiloto, detenido en Emiratos Árabes Unidos, pretendía «causar la mayor pérdida de vidas posible», según las conclusiones del fiscal general, publicadas por medios estatales del país.

El fiscal Hamad Saif Al Shamsi afirmó que el hombre "cumplía los requisitos profesionales y de seguridad para el empleo, incluidos la posesión de una licencia de piloto, la presentación de un certificado de buena conducta y la realización de las revisiones requeridas".

Asimismo, puntualizó que "ninguno de los procedimientos reveló indicios de sus opiniones extremistas ni de su intención de llevar a cabo un complot terrorista", destacó.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó la semana pasada que el copiloto había seguido un proceso de adoctrinamiento vinculado al "islamismo radical".

En sus conclusiones, el fiscal emiratí señaló que el hombre se radicalizó mientras estudiaba en Australia, mediante la lectura de literatura extremista y el seguimiento de contenidos en línea que glorifican a organizaciones terroristas y atentados suicidas.

Planificó el ataque en vuelos anteriores

Recientemente, los investigadores emiratíes informaron de que el copiloto planeaba un atentado terrorista y revelaron que utilizó el hacha de emergencia de la cabina para atacar al capitán. Sin embargo, en ese momento no detallaron las motivaciones del agresor.

Según el fiscal general, el hombre, identificado en algunos reportes de prensa como Hamam al-Hammami, trabajó anteriormente para las aerolíneas Oman Air y Royal Air Maroc.

El vuelo del 30 de septiembre era su tercero con destino a Tel Aviv y, según la fiscalía, aprovechó los dos viajes anteriores para planificar el ataque.

"Heroísmo"

Tras ser agredido, el comandante del avión, el piloto indio Smit Machchhar, logró abrir la puerta de la cabina. Esto permitió que algunos pasajeros y miembros de la tripulación ingresaran para reducir al copiloto.

Los pasajeros relataron cómo irrumpieron en la cabina y forcejearon con el atacante para recuperar el control del avión. Según Flightradar24, la aeronave perdió unos 17.000 pies de altitud en apenas un minuto.

Un piloto que viajaba fuera de servicio a bordo del avión pudo tomar el control de la aeronave y realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

La mayoría de los pasajeros eran israelíes. Netanyahu elogió tanto a los viajeros como al comandante por su valentía para frustrar el ataque.

Tras el incidente, el primer ministro ordenó "un análisis exhaustivo de todos los aspectos relacionados con la seguridad de la aviación civil extranjera con destino a Israel".

Según explicó, el copiloto eludió ciertas restricciones relacionadas con la operación de vuelos hacia Israel por parte de personas procedentes de países que no reconocen a ese Estado.

FUENTE: Con información de AFP