El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (izq.), el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo (centro), y el líder del partido Vox, Santiago Abascal.

MADRID -- Cuando apenas faltan horas para que los españoles concurran a las urnas electorales a decir si persisten con el continuismo del socialista Pedro Sánchez, actual jefe de gobierno que busca la reelección, o le dan un vuelco a la Moncloa y definen sus preferencias por Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular en alianza con Santiago Abascal de Vox.

El socialista Pedro Sánchez, cuyo gobierno se ha visto por acusaciones y juicios por corrupción, apura las últimas horas de campaña antes de las elecciones del domingo en España, con la esperanza de lograr revertir unos sondeos favorables al PP y Vox, que podría llegar al poder con esta coalición.

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La votación en la cuarta economía de la zona euro será observada con atención ante la proximidad de otras citas electorales en países clave de Europa como Francia, Italia o Polonia, los dos primeros afectados por la inmigración sin control que afecta a ese continente.

“¡Lo vamos a lograr!”, lanzó Sánchez durante un acto al mediodía del viernes en Extremadura, en el suroeste del país. “Nos quedan unas horas, nos quedan unos días hasta esa gran cita que tenemos con la historia”, dijo el socialista que permanece en el Gobierno gracias a su alianza con la extrema izquierda y los separatistas.

Sondeos no favorecen a Sánchez

La mayoría de sondeos daban como favorito al Partido Popular (PP) opositor para vencer en las elecciones, pero sin alcanzar la mayoría absoluta. La distancia con los socialistas fue, sin embargo, recortándose a medida que avanzaba la campaña.

Horas decisivas – Núñez Feijóo, de su lado, se mostró igualmente optimista y llamó a los españoles a votar en masa por el “cambio”, para acabar con los ocho años de gobierno de izquierda, durante su primer acto de este día de cierre de campaña en Cataluña.

“Esta vez sí vamos a conseguirlo”, lanzó entre aplausos de sus militantes.

Al inicio de la noche, Sánchez concluirá su campaña en Madrid, mientras que Núñez Feijóo lo hará en un mitin en Sevilla, en Andalucía. El partido Vox, Santiago Abascal, hará una última aparición en la plaza de toros de Valencia, en este.

Según los sondeos, el PP vencería a los comicios, pero no alcanzaría la mayoría absoluta en el Congreso, lo que podría llevarle a buscar el apoyo de Vox, ya tercera fuerza y que podría casi duplicar sus escaños.

El PP y Vox gobiernan juntos en varias regiones

Para Paloma Román, politóloga de la Universidad Complutense de Madrid, las últimas horas de campaña serán decisivas para el socialista, que busca “movilizar a los abstencionistas”, que suelen ser de izquierda, frente a una oposición que se ha centrado en su lema de “echar a Sánchez” de la Moncloa.

Tras más de ocho años al frente del gobierno, el líder socialista llega a su cita más difícil con las urnas, cuestionado por su gestión en España y a nivel internacional tras sus choques con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Su imagen dentro de España está muy desgastada por una serie de escándalos de corrupción que involucran a antiguos colaboradores cercanos y miembros de su familia.

Sánchez, de 54 años de edad, que presume del dinamismo de la economía española pese a las persistentes desigualdades, con una inmigración descontrolada, una seria crisis de viviendas y altos impuestos que afectan a los españoles, intenta sacar partido del descontento provocado por la crisis. De hecho, adelantó estas elecciones cuando el Congreso le tumbó un paquete de medidas para enfrentar la situación.

La oposición le reprocha, sin embargo, no haber logrado frenar la escalada de los precios de la vivienda ni del costo de la vida en general, ni haber anticipado la crisis migratoria en Ceuta este verano, cuando decenas de miles de migrantes entraron desde Marruecos en este enclave español norafricano.

Asimismo, lo acusa de falta de inversión al recordarle los dos accidentes de trenes de alta velocidad que este año causaron la muerte de 115 personas.

Núñez Feijóo, de 65 años, reivindica su balance al frente de la región noroccidente de Galicia durante trece años y asegura que pasará página de la era Pedro Sánchez con “verdad, decencia y gestión”.

La migración, que Vox pide limitar, se ha vuelto tema candente de la campaña, en un país donde miles de extranjeros, principalmente latinoamericanos, siguen pendientes de la resolución de sus solicitudes de regularización en el marco de un proceso extraordinario impulsado por el gobierno socialista.

FUENTE: on información de AFP